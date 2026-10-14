'Rolling Stone' defiende que 'Berghain' de Rosalía debería ganar un Grammy: "No hay nada que suene como esto"

Te interesa Por qué 'Berghain' de Rosalía funciona tan bien en deportes con música

La primera ronda de votación de los Premios Grammy 2027 ya ha comenzado y las apuestas cada vez son más numerosas. Ahora, la revista estadounidense Rolling Stone ha publicado sus predicciones para la categoría Grabación del año, que en la edición anterior proclamó ganadora a Luther, de Kendrick Lamar y SZA. Este año, la publicación especializada en música considera que debería llevárselo Berghain, la colaboración de Rosalía con Björk e Yves Tumor.

Antes de que se anuncien los nominados el 16 de noviembre, Rolling Stone defiende que la canción de Rosalía merece llevarse el premio a Grabación del año por ser un "clásico instantáneo": "Muestra a la inconformista del pop poniendo en juego su formación como música de conservatorio, con voces operísticas en alemán y español, sobre el estruendo de la Orquesta Sinfónica de Londres", describe la revista

"Es imposible encasillarlo en un solo género, lo que dificulta que los Grammy sepan cómo clasificarlo"

Para la redacción de Rolling Stone, Berghain es inclasificable: "No hay nada que suene como esto y es imposible encasillarlo en un solo género, lo que dificulta que los Grammy sepan cómo clasificarlo", describe. "Noah Goldstein, Sir Dylan y Jake Miller, quienes produjeron la canción junto a Rosalía, fueron quirúrgicos al estructurar esta obra maestra, yuxtaponiendo la irreverencia de la canción con su intensa espiritualidad", añade.

La revista incluye una declaración de Tony Gervino, redactor jefe de Tidal, a quien le gustaría ver a Rosalía ganar algún premio con su disco LUX. "Tiene que existir un mundo en el que ese tipo de creatividad y genialidad sea recompensado. La primera vez que escuché [LUX], fue como Robert Johnson: de repente aparece de la nada y piensas: 'Espera, ¿de dónde ha salido esto?'. No existe ningún precedente para ese álbum. No puedes meterla en una caja. Ese es el desafío", opina.

Sin embargo, aunque Rolling Stone quiere que Berghain se lleve el Grammy a Grabación del año, lo cierto es que la revista cree que se lo llevará Man I Need de Olivia Dean por su buen hacer comercial.

Además, la publicación también predice que LUX de Rosalía estará nominado a Álbum del año, pero no lo sitúan ni como favorito ni como ganador deseable. Habrá que esperar a conocer las nominaciones oficiales el 16 de noviembre y, por supuesto, a la entrega de premios del 7 de febrero.