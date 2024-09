Carta a la ciudadanía: "Público del Festival de Venecia, hay que parar con los récords de aplausos"

Callos, heridas, llagas. 14 minutos para los aplausos de la segunda parte de Jocker con Lady Gaga, 17 para La Habitación De Al Lado de Almodóvar, ocho minutos para María con Angelina Jolie... El público del Festival de Venecia no puede más.

"Sabemos por lo que estáis pasando. Estáis sometidos a un gran machaque físico, vuestras manos no pueden más", exclama Nacho García en su carta abierta. "Diecisiete minutos aplaudiendo hace sangre. Ninguna obra audiovisual merece que se os queden las manos como si acabaseis de cavar sin guantes en hueco de una piscina".

Es importante recalcar además que esa gente es "gente guapa". "No hay Dior que combine con unas manos ensangrentadas. Después de Venecia, me queda claro que no seréis de esa gente que aplaude cuando aterriza el avión", asegura antes de recomendar "muchos litros" de crema hidratante... Esto no hay quien lo aguante.

Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 07 a 11h en Europa FM.