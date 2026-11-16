Rosalía, Milo J, Jorge Drexler...
Las claves de la lista de ganadores de los Latin Grammy 2026, por Arturo Paniagua
Con la resaca de los Latin Grammy ya superada, Arturo Paniagua hace un repaso a la lista de ganadores poniendo el foco en Rosalía, la gran triunfadora de la noche; Milo J, la gran revelación de la edición; y Jorge Drexler, el amigo del programa que sigue sin defraudar. El colaborador de Cuerpos especiales además habla del caso de Pablo Alborán, el eterno nominado que se volvió a quedar sin premio. El ganador a Mejor álbum pop contemporáneo ha sido Alejandro Sanz, que ganó por ¿Y Ahora Qué +? , la segunda parte del disco que ya obtuvo el Latin Grammy en 2025.
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