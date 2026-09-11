¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 14 al 18 de septiembre

Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00.

Que no te engañen cuando digan que les cuesta madrugar. Eva Soriano, Nacho García y Lalachus se despiertan cada día de un salto para llegar puntuales al estudio de Cuerpos especiales y animar la mañana a los oyentes de Europa FM.

Esta semana lo hacen con el bote de Pilla la cita y gana la guita cada vez más lleno y mucha tensión en la última encuesta de Pueblos especiales. ¿Quién ganará? ¿Y qué pueblos competirán en los próximos días?

Todo esto sin olvidarse de los invitados que les esperan y la visita de los fieles colaboradores del programa. Apunta quién viene cada día y no te pierdas detalle de lo que está por llegar.

Lunes, 14 de septiembre - Eduardo Navarrete y Daniel Chong

La semana arranca con una colaboración. Eduardo Navarrete y Daniel Chong llegan para presentar Colaborachong, una colección de 30 complementos que aúnan la identidad de ambas firmas y que reivindican una moda con menos competitividad.

Además, estará en el estudio Arturo Paniagua con su sección habitual de música.

Martes, 15 de septiembre - Taz Skylar

El martes es el día del actor Taz Skylar, que presenta la segunda temporada de la serie live action del popular manga One Piece.

También se pasa Jorge Yorya, también conocido como profeta del algoritmo.

Miércoles, 16 de septiembre - Pablo López

Pablo López llega el miércoles con El Cuarto, su quinto álbum de estudio que lanza el viernes 18 de septiembre y que presentará en la Fiesta 30 años Europa FM del lunes 21 de septiembre.

Jueves, 17 de septiembre - Carlos Ares y Barry B

El jueves volvemos a hablar de música con Carlos Ares y Barry B, que vienen para hablar de su recién lanzada colaboración Postdata.

Además, estará también el psicólogo del programa Santos Solano.

Viernes, 18 de septiembre - Pedro Alonso y Eugenio Derbez

Y el viernes los actores Pedro Alonso y Eugenio Derbez presentan El juicio, una serie mexicana sobre dos padres que toman caminos opuestos después de que un joven sea acusado de agredir sexualmente a una compañera de instituto.

Estarán también Bertus para poner estrellitas morentes al día a día en la sección de reviews y el experto en cultura pop Juan Sanguino.