Sobre 'Más famosos con Jesucristo'

La entrevista de Edu Galán en 'Cuerpos especiales'

Edu Galán madruga para visitar a Eva Soriano y Nacho García y charlar con ellos de su libro Más famosos con Jesucristo. El escritor, guionista y psicólogo debate sobre la fama, sobre la relación que establecemos con los famosos y sobre cómo estos influyen en la relación que tenemos con nuestro propio cuerpos. Además, confiesa que le preocupan los niños famosos a los que sus padres explotan en YouTube y que viven un mundo que nada tiene que ver con la realidad.