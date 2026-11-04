Vísperas de tres citas clave

La entrevista de La M.O.D.A. en 'Cuerpos especiales'

A punto de aterrizar en Madrid y un mes antes de sus dos conciertos fin de gira en Burgos, La M.O.D.A. visita Cuerpos especiales para hablar con Eva Soriano y Nacho García de estas tres citas, de las canciones que más han funcionado en el directo de la gira y de cómo ha sido hacer ocho Rivieras seguidas. También han hablado de los precios de las entradas de sus conciertos y han dicho sí a la propuesta de los presentadores de colaborar con Camela.