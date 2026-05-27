PRESENTA 'EL SÓTANO'

La entrevista de Roberto Leal en 'Cuerpos especiales'

Roberto Leal se estrena como novelista en El Sótano, un thriller que sale a la venta este miércoles 27 de mayo y que ha venido a presentar en Cuerpos especiales. El presentador reflexiona sobre la exposición pública que tenemos hoy en día, que le pone las cosas fáciles a quien viene con malas intenciones, y aprovecha también la entrevista para lanzarle pullas a Eva Soriano. Aunque atraviesan un buen momento personal, los dos presentadores se terminan batiendo en duelo fuera de micro.