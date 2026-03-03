Espido Freire compara a Las Ketchup con las tres Parcas de la mitología griega: "Decidieron que el verano de 2002 sería eterno"

Espido Freire está en shock. La novelista, colaboradora de Cuerpos especiales, no tiene palabras para describir la aparición de Las Ketchup en el Festival de Sanremo para cantar Aserejé junto a Elettra Lamborghini.

El número musical fue todo un espectáculo que a la escritora le ha inspirado para comparar al trío cordobés con nada menos que Las tres Gracias, las tres Parcas que decidían el destino humano, las Erinias de la mitología griega y las tres brujas de Macbeth.

"Yo lo que veo ya es literatura, mitología o elemento simbólico", ha apuntado al comentar la actuación (y la canción en cuestión con Eva Soriano y Nacho García) y citar primero a las Tres Gracias "que representan la belleza, la gracia, la abundancia". "Las Ketchup es verdad que te recuerdan la boda en agosto de tu prima Marian pero el efecto es casi el mismo", ha apuntado para luego añadir: "Hay algo escultórico en ese movimiento repetido hasta el infinito. Hay algo hipnótico, hay algo que te atrapa".

"Tú sigues mirando y otras evocaciones llegan a la mente", ha añadido para apuntar el siguiente paralelismo. "En esos movimientos también hay cabreo, hay determinación, hay una energía como de una tormenta eléctrica. Las Erinias, las furias que perseguían las energías a quienes habían osado a atentar contra las leyes de la naturaleza. Las que castigaban los crímenes de los humanos con una severidad implacable", ha seguido para citar a continuación a Elettra Lamborghini.

Las Ketchup son la Furias que castigan la tibieza de la italiana. "Elettra, si vas a cantar el Aserejé, lo cantas como si lo cantasen los Dioses del olimpo. Aquí se viene a incendiar, sino no se viene. Hay algo vengativo en la intensidad de todas estas mujeres, como si estuvieran diciendo. ¿Creíais que sabíais lo que es el kitch? Pues vais a ver lo que es el kitch...".

"Tres mujeres marcan el compás, una repetición hipnótica, un ritmo machacón inevitable... ¿A qué os recuerda? ¡Las parcas! Las tres severas hermanas que hilaban, medían y cortaban el hilo de la vida. Las Ketchup hilan la primera sílaba (Aserejé), miden la resistencia del espectador (ja, dejé) y cortan, atacan, machacan todo el resto de tu dignidad en el momento en que te rindes a lo que crees que es bailar", ha continuado. "Y como de Las Parcas, del Aserejé nadie escapa. Las Parcas decidían el destino humano, Las Ketchup decidieron que el verano de 2002 sería eterno".

El final ha sido con una última comparación: "Tres figuras femeninas cantan al unísono, alteran la percepción colectiva.... ¡Las tres brujas de Macbeth! No luchaban con espadas, luchaban con palabras. Aquí ocurre lo mismo, un auditorio entero cambia de estado mental, la única tragedia es intentar resistirse y lo mejor es que nadie puede romper el hechizo. Porque al final lo mitológico es lo que permanece era tras era, el Aserejé queramos o no ya pertenece al Olimpo de los Dioses".