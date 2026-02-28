Sorpresa en Sanremo con la actuación de Las Ketchup junto a Elettra Lamborghini

¡Esto sí que no lo esperábamos! Las Ketchup se sumaron a Elettra Lamborghini en la cuarta jornada del Festival de Sanremo 2026 para cantar su famoso Aserejé.

20 años después de su paso por Eurovisión, las de Córdoba se han dejado caer por la ciudad italiana para sorprender a los fans del certamen y hacer bailar al público con su mítico tema.

Vestidas con trajes de inspiración flamencos, en colores negro, blanco y rojo, y con guantes largos a juego, las cuatro lo dieron todo sobre el escenario interpretaron la canción con la que el trío español arrasó en 2002 y que años después les abrió las puertas de Eurovisión.

En 2026, las de Córdoba compitieron en Atenas (Grecia) con al canción Un Blodymary con la que obtuvieron el puesto 21 de 24. Solo sumaron 18 puntos.

Los otros españoles invitados al Festival de Sanremo

A lo largo de la historia del festival italiano, que se enfrenta a su 76ª edición, muchos españoles han subido al escenario, algunos como participantes (léase Ana Mena) y otros como invitados (como Las Kétchup).

En este último grupo se incluyen también otros artistas como Aitana, que cantó con Sangiovanni su canción Farfalle/Mariposas, o Miguel Ángel Muñoz, encargado de interpretar el tema Yo no estoy loco.