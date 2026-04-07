Espido Freire "La próxima vez que veamos una love story perfecta, desconfiemos porque alguien está intentando huir"

Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette ha atrapado a Espido Freire. La colaboradora de Cuerpos especiales se ha enganchado a la serie basada en la historia de esta pareja perfecta que le ha llevado directamente a la Viena de finales del siglo XIX.

"¿Os suena Isabel de Baviera, Sissi?", ha preguntado a Eva Soriano y Nacho García en su sección del morning de Europa FM. "La casan con 16 años con Francisco José I de Austria y entra en una corte que era un constante escenario", ha seguido para después ilustrar cómo era aquella época. "Todo es protocolo, todo es representación y ella se convierte en un espectáculo en sí misma".

Sissi es admirada por su belleza y lleva una vida supermoderna. "Viaja sin parar, viaja bien, se hace un palacio en Grecia porque le parece interesante, se pone a aprender griego, su profesor se enamora de ella...", ha contado sobre la emperatriz que "controlaba su imagen hasta el extremo con dietas excesivas y rutinas excesivas". "El cuerpo a la perfección se convirtió en un objeto de culto", ha añadido.

"Y ahora saltamos un siglo para llegar a John y Carolyn. Es exactamente lo mismo. Él, guapo hasta lo excesivo, tenía ese apellido, ese carisma, salía en la portada de Forbes..", ha añadido la escritora. "Ella, estilosa hasta los huesos, silenciosa, minimalismo en el aire... y juntos, el sueño húmedo americano ".

Al final Carolyn "hace exactamente lo mismo que Sissi. Intenta desaparecer. ¿No habías visto la relación clara?", ha preguntado a los presentadores. "Pero cuanto más te retiras, más te miran. La trampa perfecta. La serie lo intenta ver con bastante mala leche, no hay forma de ganar a la sociedad cuando la sociedad te convierte en símbolo", ha reflexionado.

"Sisi tenía que ser la emperatriz perfecta y Caroline, un mito contemporáneo", ha dicho sobre estas dos figuras con un final también paralelo. "Sissi muere asesinada en 1898 y se convierte automáticamente en leyenda. Carolyn y John mueren en ese accidente a avioneta en el 99 y en ese momento pasan a ser dioses... de andar por casa pero son inmortales".

Ahora llega la reflexión. "Lo interesante no es que esta historia acabe mal que también es interesante, es que las historias se repiten, nos encantan las parejas bellas. Las convertimos en un relato colectivo, les pedimos que sean iconos pero que sean auténticos, intocables pero cercanos, eternos pero felices... Y, ahora viene lo triste, esto no hay quien lo sostenga. La próxima vez que veamos una love story perfecta, desconfiemos. Tened cuidado con lo que hacéis, si hay demasiados focos, alguien está intentando huir por la puerta de atrás".