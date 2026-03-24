Espido Freire lo tiene claro: 'Heated Rivalry' y 'Ben-Hur' son lo mismo (pero en siglos diferentes)

Espido Freire se ha dejado seducir por la serie canadiense Heated Rivalry (Más que rivales) y este martes, en lugar analizar una canción como habitualmente, le ha metido mano a la producción canadiense basada en la novela de Rachel Reid.

La colaboradora de Cuerpos especiales están totalmente dentro de esta serie sobre "dos tíos guapísimos que juegan al hockey y a otras cosas" y que inevitablemente le lleva a pensar en Ben-Hur. "¿No es exactamente lo mismo simplemente con arena, caballos y la misma ausencia de inteligencia emocional?", le ha preguntado a Eva Soriano y Nacho García sin esperar una respuesta concreta.

"La diferencia aquí es que en el hockey se empujan contra la pared y dependiendo del contexto pasan cosas... En Ben-Hur se empujan hacia una vida de esclavitud y venganza durante años con intensidad y todo ese drama bíblico", ha seguido para fijarse en un punto en que coinciden la película de 1959 y la serie de 2025. "Luego está ese tema de la rivalidad que en ambos casos es muy sospechosamente específica. No es quiero ser el mejor, es quiero ganarte a ti".

Para Espido Freire está muy claro: "Si quieres ganar a ese señor que no puedes dejar de mirar ni un segundo, algo está pasando". Y es lo que ocurre en Ben-Hur con Judá y Messala y en Heated Rivalry, con Shane e Ilya.

"Si quieres ganar a ese señor que no puedes dejar de mirar ni un segundo, algo está pasando"

"En Heated Rivalry cada partido es prácticamente una excusa, golpes, miradas, tensión... en Ben-Hur montan una carrera de cuadrigas con caballos a muerte... Ellos se juegan la vida en un circo romano ante miles de personas. Con el hockey se matan pero con las carreras de caballos había lesionados... Porque Messala, bien bien no acaba", ha dicho para escritora para luego entrar en un detalle no poco importante. Los protagonistas de la película y la serie son pivones de altísimo nivel.

"En ambos universos tenemos a cuatro señores que claramente son el tipo de personas que cuando entra uno en una habitación notas cosas. Además, se obsesionan el uno por el otro. Es la receta perfecta", ha apuntado la escritora para luego marcar la diferencia entre la película y la serie. Porque más de 60 años de distancia hacen que las cosas se planteen de manera diferente.

"En Heated Rivalryse traduce en tensión sexual nivel esto va a explotar y explota varias veces. Gracias, Shane, gracias, Ilya, nos estáis enseñando mucho de muchas cosas. Heated Rivalry es lo que pasa cuando aceptas la tensión porque somo modernos, somos gente civilizada, aceptamos y hacemos algo al respecto".

"En Ben-Hur se muestra lo que pasa pasa cuando reprimes esa tensión y también te empotras pero hacia el otro lado. Es que Ben-Hur es com voy a sostener esta mirada durante 45 segundos mientras se eleva esa banda sonora y tú en el sofá... Besaos, que no os separe una piedra. Fue una accidente. Fue un accidente... Nunca jamás, todo reprimido, todo tragedia".

La conclusión es clara: "Heated Rivalry le da un nuevo sentido a esa frase tan de incel, tan de otras cosas, que es Este es mi imperio romano y yo aquí lo dejo. Quienes tengan que aplicar cositas que se las apliquen".