El eurodiputado que se quejó del 'Pulpo a la gallega' del Parlamento Europeo habla del conflicto en 'Cuerpos especiales'

Adrián Vázquez se ha hecho viral por quejarse a través de una carta abierta al Parlamento Europeo del plato del comedor que han vendido como 'Pulpo a la gallega' toda una ofensa para España. Y ha profundizado en el asunto en Cuerpos especiales .

Adrián Vázquez está de actualidad. El eurodiputado español ha acabado escribiéndole una carta al Parlamento Europeo por encontrarse un presunto pulpo elaborado no de la mejor forma, y llamarlo sin miramientos 'Pulpo a la gallega'.

"Hoy me he llevado una sorpresa a la hora del almuerzo al encontrar en la cantina un plato titulado 'Pulpo a la gallega'. Como gallego —y como demócrata— me veo en la obligación moral de señalar que el contenido del plato no guarda una relación reconocible con la receta original, ni por ingredientes, ni por aspecto, ni, me temo, por espíritu", expone en su carta pública, donde también detalla la receta auténtica.

Y el político se ha prestado a hablar del conflicto en Cuerpos especiales por llamada telefónica. Quien vela "por Europa", escribió esta carta con intención de "bajar un poquito la tensión" de la política y también porque al verlo "se rompió su ilusión" al leer el nombre del plato y luego ver ese resultado.

"Es calamar, es un insulto absoluto", ha bromeado. "De la indignación pasé al humor y escribí la carta", ha especificado.

"Ya tuvimos una en la que ponía 'Paella española' y era arroz con cosas", ha añadido el político, quien ha bromeado con que el Parlamento europeo "no está siendo sensible" con la gastronomía española.

"Es calamar, es un insulto absoluto"

Los que más se quejan de cómo se cocinan los platos de sus países son los españoles y los italianos, porque, según Adrián Vázquez, "en el resto de Europa se come bastante mal".