Xoel López se prepara para el lanzamiento de su nuevo disco: "Me lo saqué de la manga. No lo vi venir"

El viejo zorro plateado, como se conoce a Xoel López en Cuerpos especiales, acaba de lanzar Cupido (muerte al amor romántico) y, para hablar de la canción, ha visitado este martes a Eva Soriano y Nacho García.

"Fui totalmente explícito", ha apuntado refiriéndose a los paréntesis del título al empezar la entrevista. "¿Para qué voy a esperar a que la gente saque conclusiones? Ya se lo doy masticado", ha añadido sobre el segundo adelanto de su próximo disco, que tiene previsto lanzar en abril.

Esta nueva canción va de desprendernos de la idea del amor romántico y decirle adiós a las relaciones tóxicas. "Llega un momento en que voy sacando conclusiones.... El viejo zorro plateado va a aprendiendo", ha apuntado entre risas. "Al final se trata de estar bien, de ser feliz", o como diría Nacho García, "de no dar guerra".

"Me imagino que toda la gente de mi edad habrá pasado un poco por todo pero también es verdad que si no lo vives, no lo puedes valorar", ha señalado sobre la canción que idealiza las relaciones tranquilas y que desde el principio llamó Cupido: "Aunque es verdad que lo de los paréntesis a lo mejor los añado más tarde".

"Me suele pasar bastante que me sobran versos en la canción pero no te creas que soy muy de títulos"

Xoel López reconoce que no le gusta demasiado titular y no se le da excesivamente bien. "Me salen letras, a veces incluso tengo que quitar versos. Me suele pasar bastante que me sobran versos en la canción pero no te creas que soy muy de títulos", ha confesado el cantante para seguir hablando de su próximo disco.

Un disco que no vio venir

Cupido (muerte al amor romántico) es el segundo adelanto de su próximo trabajo, que no tenía planeado lanzar. "Es un disco que me saqué de la manga porque me salió solo", ha confesado a Eva y Nacho.

"No lo vi venir. La idea era sacar alguna canción antes de sacar un proyecto que tenía que ver con revitalizar mi repertorio. Es una cosa que va a suceder después, en un año y pico o dos. Estaba trabajando en canciones antiguas mías, rehaciéndolas y pensé en sacar alguna canción antes porque sino iba a ser mucho tiempo sin nuevo repertorio. Y haciendo unos temitas me encontré con un disco entero", ha contado.

"Haciendo unos temitas me encontré con un disco entero""

El otro adelanto del disco es Sombras chinas, una canción que presentó intensamente en Instagram al escribir que "nace del derrumbe de las certezas, de cuando los ídolos y las ideologías dejan de sostenerte". "Dylan, Violeta o Serrat ya no están, y solo queda escucharse a uno mismo", señaló el cantante para apuntar durante la entrevista que está creciendo a los 48 años: "Es como una tercera adolescencia".

"Me lo estoy replanteando todo todo el rato. No sé si es por personalidad o por qué pero escribo un poco sobre eso", ha señalado Xoel que se ha encontrado "un camino hacia un estado más libre". "Me permito más. Siempre lo he buscado, siempre pensé que no quería que me dijesen lo que tenía que hacer", ha dicho para que Eva resuma su actitud con la "mentalidad de señora". "Pero sin colarme porque me ha jodido históricamente mucho cuando se me cuelen".

Una gira a punto de empezar

Xoel López trabaja en su nuevo disco mientras prepara su nueva gira, que arranca el 3 de abril en el SanSan Festival y cierra en septiembre en Alcalá de Henares.

"Te estoy escuchando [enumerar las fechas] y ya me da pereza. Luego es verdad que el momento del escenario es mágico, pero todo lo demás no deja de ser maletas, viajar...", ha seguido el cantante que lleva de gira toda la vida. "Empecé muy jovencito".

Con 13, 14, 15 años, Xoel López ya actuaba en bares de A Coruña y en su colegio. "Con 17 ya estaba girando. Ya toqué en Barcelona, Valencia, País Vasco, Madrid... Y desde los 17 hasta mis 48", ha dicho el intérprete, que no tiene intención de dar el salto a Latino América porque eso ya es otra cosa. Supone estar meses fuera de casa.

En la entrevista también ha habido momento para hablar de Tamar Novas y lo que dijo a su paso por Cuerpos especiales de la jugarreta que le hizo en la TVG.

"Se disculpó demasiado", ha apuntado Xoel para celebrar su dueto. "Estaba guay", ha añadido sobre la colaboración con el protagonista de Rondallas antes de hacer una última confesión sobre cantar con otras personas. "A veces hay algunas colabos que te dan más pereza porque no eres tan fan. He sido bastante de colaborar en mi vida y últimamente llevo un par de años que me da más pereza. Me hago un poco el chulillo, vengo para hacerte un favor", ha dicho el cantante, que ha terminado la entrevista con un juego al hilo de Sombras chinas. ¿A qué intérpretes españoles metería en la letra?