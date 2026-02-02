PRESENTA CAMBIARÉ

La entrevista de Luis Fonsi en 'Cuerpos especiales'

Luis Fonsi vuelve de visita a Cuerpos especiales para presentar Cambiaré, su colaboración en la que los dos artistas dan un giro hacia la salsa. El cantante puertorriqueño explica cómo nació el tema y por qué se decidió por el colombiano para este tema. También cuenta que hace 20 años no era tan fácil dar estos giros y explica en qué momento de su última gira no pudo contener las lágrimas. La entrevista termina con un momentazo musical de Eva y Fonsi .¡Menudo flow!