¿Reconciliación? Melody vuelve al Benidorm Fest como invitada en la final de 2026

Como diría Melody, ¡el Benidorm Fest ha soltado la bomba! La ganadora de 2025 se suma al cartel de artistas invitados a actuar en la final de 2026 junto a los otros tres ganadores del certamen: Chanel (2022), Blanca Paloma (2023) y Nebulossa (2024).

El pasado 23 de enero, la organización desveló que Blanca Paloma y Nebulossa se unían a Chanel, y la noticia desató una oleada de rumores en redes sociales. Muchos dieron por hecho que Melody no asistiría al festival tras su polémica participación en Eurovisión... Sin embargo, más de una semana después, también se ha confirmado su presencia para actuar en la final.

Así lo ha confirmado la propia Melody en una pieza televisiva: "Muy buenas, amigos. ¿Qué tal estáis? Soy Melody. Acabo de salir del estudio de grabación porque estoy terminando lo que va a ser mi próximo disco, que tengo muchas ganas de que lo escuchéis. Tengo que dar una noticia. Estaré en la final del Benidorm Fest, con vosotros. Compartiendo música y pasándolo superbién".

¿Melody está obligada a actuar en el Benidorm Fest 2026?

Muchos usuarios en redes sociales señalan que la actuación de Melody se debe a un acuerdo legal. Pero ¿realmente está obligada la artista a actuar en el Benidorm Fest 2026 tras ganar la edición anterior? Lo cierto es que Chanel no actuó en 2023 tras alzarse con la victoria en 2022, aunque sí asistió para hacer entrega del trofeo.

Según las bases de 2025, el ganador del Benidorm Fest se compromete a "participar y actuar" en la siguiente edición del certamen. "Artista también estará disponible para participar y actuar en cualquier programa o acto de RTVE que lo solicite y en las condiciones habituales que se acuerden, desde agosto de 2025 hasta la celebración del siguiente Festival de Eurovisión, salvo que RTVE acepte la justificación de motivos que lo impidan. Especialmente se compromete a participar y actuar en los actos de selección del/la representante del siguiente Festival de Eurovisión (Benidorm Fest 2026 o proceso que se acuerde)".

Sin embargo, el texto reconoce una excepción si RTVE acepta "la justificación de motivos que lo impidan". En el caso de Chanel, la artista declaró públicamente que no quería actuar para no hacer sombra a los concursantes, aunque se desconoce si esa fue la razón que esgrimió a RTVE.

Qué dijo Melody sobre su experiencia en Eurovisión

Las semanas posteriores a Eurovisión 2025 fueron muy polémicas. Melody decidió alejarse del foco público tras su 24ª posición en el certamen para estar con su familia. "Antes de terminar Eurovisión, yo ya notifiqué que necesitaba ver a mi familia, a mi hijo, porque estaba muy cansada. Son muchos meses de trabajo, de dedicación a la candidatura y a la promesa que había hecho a España", dijo en la rueda de prensa posterior.

Melody en la rueda de prensa tras Eurovisión | RTVE

En ese encuentro, Melody señaló diferencias sustanciales entre ella y el equipo de Eurovisión, y evitó posicionarse a nivel político ante la participación de Israel. "Para mí, lo más importante es la música, el arte y respetar el espíritu de paz por el que se creó el festival, que fue para unir a los pueblos a través de la música. Hay ciertas cosas que se salen del ámbito artístico, y de lo que no sé, no voy a hablar. Pero quiero dejar claro que por encima de todo lo que más deseo en el mundo es que haya amor, haya paz y que ojalá los conflictos que hay en muchas partes del mundo se acabasen. Nos merecemos vivir en un mundo lleno de amor. Amo el arte, amo la paz y amo el amor", añadió.

En cuanto a su relación con la delegación española de Eurovisión, señaló diferencias: "Por supuesto que ha habido cosas en las que hemos debatido y no he estado de acuerdo. La puesta en escena... A mí había cosas que me habría gustado decidir, como las pantallas, que no las vi hasta el día de antes, pero eso no me quita la felicidad que tengo. Ha sido un trabajo muy bonito y que va a quedar en el corazón de la gente", dijo.