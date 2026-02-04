Ricky Martin emociona con su carta a Bad Bunny: "Lo que has logrado es una victoria cultural y humana"

Bad Bunny se convirtió en el gran triunfador de la noche de los Grammy. El cantante puertorriqueño se hizo con tres de los seis premios a los que optaba, incluido el reconocimiento a Álbum del Año.

DeBÍ TiRAR MáS FOToS se convirtió en el primer disco íntegramente en español que se alza con este galardón en toda la historia y este logro fue ampliamente celebrado por los asistentes a la gala Harry Styles o Lady Gaga y muchos compañeros del intérprete de EoO —Mejor interpretación global—, que llenaron sus redes de felicitaciones.

También Ricky Martin quiso felicitarlo, aunque eligió como el periódico El Nuevo Día para escribirle una sentida carta de agradecimiento.

El cantante, uno de los artistas puertorriqueños con más larga trayectoria internacional, definió el premio a Álbum del Año como "una victoria cultural y humana" y apuntó lo pesado que resulta no cambiar tu esencia cuando todos en la industria te lo piden. "Ganaste sin borrar tus raíces. Ganaste manteniéndote fiel a Puerto Rico", celebra el cantante, que en 1999 conquistó el mundo con Vuelve, Mejor Álbum de Pop Latino en los Grammy, y en 2006, con A quien quiera escuchar, que se llevó este mismo reconocimiento.

"Lo que más me conmovió de verte en el escenario de los Grammy fue el silencio de todo el público cuando hablaste"

En la carta también celebra los discursos de Bad Bunny, que enmudeció al público al defender "a la comunidad inmigrante" al denunciar un sistema que persigue y separa. "Este logro es para una generación a la que le enseñaste que su identidad no es negociable y que el éxito no está reñido con la autenticidad", termina el cantante para que cierra la carta con una reflexión: "Cuando uno de los nuestros triunfa, todos triunfamos".

La carta de Ricky Martin a Bad Bunny

"Benito, hermano, verte ganar tres Grammys, uno de ellos al Álbum del Año, con una producción completamente en español, me conmovió profundamente. No solo como artista, sino como puertorriqueño que ha recorrido los escenarios del mundo llevando su idioma, su acento y su historia.

Sé lo que significa triunfar sin renunciar a tus raíces. Sé lo pesado que es, lo que cuesta y lo que se sacrifica cuando decides no cambiar porque otros te lo piden. Por eso, lo que has logrado no es solo un logro musical histórico, es una victoria cultural y humana.

Ganaste sin cambiar el color de tu voz. Ganaste sin borrar tus raíces. Ganaste manteniéndote fiel a Puerto Rico".

Lo que más me conmovió de verte en el escenario de los Grammy fue el silencio de todo el público cuando hablaste. Cuando defendiste a la comunidad inmigrante, cuando denunciaste un sistema que persigue y separa, hablaste desde un lugar que conozco muy bien, ese lugar donde el miedo y la esperanza coexisten, donde millones viven entre idiomas, fronteras y sueños postergados.

Este logro es para una generación a la que le enseñaste que su identidad no es negociable y que el éxito no está reñido con la autenticidad. De corazón, de boricua a boricua, con respeto y amor, te agradezco por recordarnos que cuando uno de los nuestros triunfa, todos triunfamos".