Bad Bunny, el gran ganador y referente de los Grammy: de su discurso contra el ICE a la importancia de ser Álbum del Año

Bad Bunny llegaba a los Premios Grammy 2026 siendo uno de los favoritos de la gala con seis nominaciones, algunas de ellas en las categorías más importantes, Canción del Año y Álbum del año.

Precisamente en esta categoría recibió el gramófono a Álbum del año por DeBÍ TiRAR Más FOTos, conviertiéndose en el primer álbum en español en ganar este premio.

Pero este hito —y el resto de galardones recibidos— no ha sido el único que ha conseguido el cantante, pues también ha enfatizado su posición como uno de los artistas que más se ha posicionado en contra del ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos que ha despertado mucha controversia últimamente por sus acciones.

Con un reivindicativo discurso, Bad Bunny provocó la ovación del público y las redes sociales, pero no fue el único que se pronunció de manera más o menos activa contra las políticas de inmigración de Donald Trump.

Todo ello gana aún mayor peso sabiendo que este domingo 8 de febrero Bad Bunny actuará en la SuperBowl, siendo la primera vez que un artista latino encabeza este evento con una actuación completamente en español.

Asimismo, la noche estuvo cargada de momentos especiales como la actuación de Lady Gaga o la de algunos de los nominados a Mejor Nuevo Artista, como Lola Young, que dio una actuación magistral a piano.

Un hito para los latinos

Desde el mismo inicio de su carrera, Bad Bunny ha ido marcando el camino para convertirse en uno de los grandes de la música latina.

Sin embargo, su coronación como estrella no llegaría hasta el lanzamiento de su sexto álbum DeBÍ TiRAR Más FOTos, uno de los más aclamados por el gran peso reivindicativo de algunas de sus letras y la defensa de la identidad latina y en concreto puertorriqueña.

Sin embargo, este disco tiene algo de universal, y no solo por sus ritmos que te llevan a bailar —aunque no entiendas sus letras—, sino porque apela a emociones con las que es sencillo conectar.

Es un disco que nos habla del arrepentimiento por no haber estado lo suficientemente presentes, de la añoranza de aquellos que ya no están, del dolor que implica el emigrar, de la importancia de reivindicar nuestra cultura, del miedo de que la identidad de un pueblo sea borrada...

En esencia, DeBÍ TiRAR Más FOTos, a través de canciones como su tema homónimo, LA MuDANZA o LO QUE LE PASÓ A HAWAii,nos habla de historia, conciencia y memoria, una reflexión muy necesaria en tiempos como los que corren hoy en día en los que los latinos viven perseguidos en Estados Unidos.

Por eso mismo, supone todo un hito que Bad Bunny se haya convertido en el primer artista latino en ganar el premio a Álbum del año con un disco totalmente en español, pues no solo es un reconocimiento a su trabajo artístico, sino a una verdad emocional que traspasa fronteras.

No solo artista, también referente

Con este fuerte mensaje en su trabajo, no es de extrañar que Bad Bunny haya aprovechado el agradecimiento de uno de sus premios para lanzar un reivindicativo mensaje en contra del ICE, el cual ha realizado cuestionables redadas y detenciones y ha acabado con la vida de dos manifestantes.

"Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ICE, fuera. No somos salvajes, no somos animales, somos seres humanos y somos estadounidenses", expresó el cantante durante su discurso tras recibir el galardón a Mejor Álbum de Música Urbana.

Tras una gran ovación de los presentes, el artista quiso hacer hincapié en que para luchar contra estas injusticias tenemos que ser diferentes: "Sé que es complicado no odiar hoy en día. A veces nos contaminamos y el odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor".

De esta forma, el puertorriqueño vuelve a demostrar una vez más que no piensa silenciar su discurso, instaurándose como de uno de los grandes referentes dentro del ámbito de la músicaque más se ha posicionado en contra de las políticas de Trump.

Todo esto se encuentra dentro de un contexto en el que el presidente de los Estados Unidos ha mostrado su desacuerdo con la participación del puertorriqueño como artista principal de la actuación de medio tiempo de la SuperBowl LX, convirtiéndose así en la primera vez que un artista latino encabeza este evento con una actuación completamente en español y siendo todo una grito reivindicativo a favor de los latinos.

La relación de Lady Gaga y Bad Bunny

Algo que también ha acaparado miradas durante la noche han sido las interacciones entre Lady Gaga y Bad Bunny, incluso protagonizando un momento divertido en el que la estadounidense asustaba al puertorriqueño al tocarle repentinamente por la espalda.

Sin embargo, su interacción más interesante ha sido cuando Bad Bunny ha recibido su premio a Mejor Álbum de Año, momento en el que se vio a Lady Gaga llorando. Por este suceso la preguntó después de la gala un periodista:

"Estoy muy feliz por él y lo que él significa para la gente.[...] Pienso que lo que dijo es increíblemente importante ahora mismo y muy inspirador. Lo que está pasando en este país es increíblemente descorazonador. Somos muy afortunados de tener líderes como él que estén alzando la voz por lo que es verdad y lo que es correcto".

Otros artistas que alzaron la voz contra el ICE

A pesar de que Bad Bunny se ha estado llevando todos los aplausos —merecidamente como latino— artistas como Lady Gaga, Justin Bieber o Billie Eilish han querido mostrar su posicionamiento al llevar una chapa en la que se podía leer ICE OUT.

Por su parte, Olivia Dean quiso alzar su voz al recoger su premio a Mejor Nuevo Artista: "Debo decir que estoy aquí como nieta de una inmigrante. Soy producto de la valentía y creo que esas personas merecen ser celebradas. No somos nada sin los demás".

Billie Eilish, quien siempre se ha caracterizado por exponer problemáticas sociales, también quiso hablar sobre el ICE cuando recogió el premio a Canción del año por WILDFLOWER: "Estamos viendo cómo secuestran a nuestros vecinos, cómo manifestantes pacíficos son agredidos y asesinados, cómo se nos despoja de nuestros derechos civiles, cómo se recortan los recursos para combatir la crisis climática en favor de los combustibles fósiles y de una industria agropecuaria que está destruyendo el planeta".

Por otro lado, Kehlani, quien ganó el premio a Mejor interpretación R&B por Folded, se posicionó muy calramente en contra del ICE: "Juntos somos más fuertes, somos más fuertes para hablar contra todas las injusticias que están ocurriendo en el mundo en este momento. Así que, en lugar de dejar que sean solo unas pocas personas aquí y allá, espero que todos se unan como una comunidad de artistas y alzen la voz contra lo que está pasando. Me voy a quedar con eso y decir: Que le den al ICE".

De las mejores actuaciones

Comenzando con un ritmo muy diferente del habitual y con un desgarrador grito de Lady Gaga, Abracadabra nos dio una de las mejores actuaciones de la noche con una versión rock que nos pilló completamente desprevenidos y ha sido todo un acierto.

Por si fuera poco, la elección de vestimenta al más puro estilo de la Mother Monster y un movimiento de cámaras brusco con planos fijos llenos de humo, destellos de luces y llamaradas completaron la parte estética de su actuación.

Sin lugar a duda, por la reacción de los asistentes al enfocarles, podría decirse que en persona fue mil veces más emocionante e impactante.

Una nueva generación

Aparte de las actuaciones estrella de Lady Gaga y Sabrina Carpenter, todos los nominados a Mejor Nuevo Artista tuvieron la oportunidad de deslumbrar sobre el escenario y aprovechar el espacio que les ofrecían los premios para impulsar su actual ascenso entre los grandes de la música.

Entre ellos, destacó la actuación de Lola Young, quien actuó por primera vez ante una gran audiencia después de retirarse de la música hace cuatro meses tras un desmayo en directo. La británica embelesó a su público con una interpretación magistral de su éxito en Messy a piano.

Antes de hacerse con el galardón esta categoría, Olivia Dean recordó con su interpretación en directo de Man I Need por qué es una de las grandes promesas de la música actualmente.

Las sorpresas de la noche

A pesar de que muchos de los ganadores de los Premios Grammy se encontraban entre los favoritos, algunas categorías nos han dado alguna que otra sorpresa, como ha sido el caso del galardón a Canción del Año, el cual Billie Eilish arrebató con WILDFLOWER a Golden.

Por su parte, Kendrick Lamar se ha convertido en el rapero más premiado de la historia de los Grammy con un total de 27 premios en total, cinco de ellos en esta edición.