Eva Hache: "Si algo ha molestado, se pide perdón y ya está. Otra cosa es que no se haya entendido el chiste"

El 5 de febrero se estrena en el Teatro Pavón Nunca he estado en Dublín, la nueva obra protagonizada por Eva Hache, que se ha pasado por Cuerpos especiales para charlar con Eva Soriano y Nacho García de todos los detalles de esta "comedia fantástica al estilo de las comedias clásicas de enredo".

La trama transcurre durante "una cena de nochebuena de una familia" en la que el regreso de la hija al hogar familiar tres años después de "salir del armario sin querer, una cosa que no se comprendió bien", da pie a momentos hilarantes al igual que profundos. "Hemos aprendido que mostrar los sentimientos es algo bonito, pero cuando estamos en familia hay una intimidad que cuesta compartir", ha indicado Hache.

También ha habido tiempo de comentar cuando le "llamó el ministro de Cultura" para explicar que se había decidido que recibiese su Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes. "Es muy bonito que la comedia, por fin, es una Bella Arte", ha expresado.

Además, y aprovechando para comentar la coincidencia de que la primera actuación cómica "de verdad" de Nacho García fue junto a Eva Hache, han recordado el hecho de que la cómica fuese la primera mujer encargada de presentar un late night, Noche Hache. "Se liaron muchísimo con la parrilla y, como nos iba muy bien en la madrugada, nos pasaron a la tarde", ha recordado. Un programa que, en su opinión "si nadie lo hubiera tocado, continuaría".

Un tiempo diferente en el que "no había redes sociales" y en el que era más difícil recibir críticas tan feroces como las de hoy en día. "Es muy difícil no ofender a nadie. Yo nunca he hecho comedia con ánimo de provocar, sino de entretener. Si hay algo que le ha molestado a alguien, se piden disculpas y ya esta. Otra cosa es que no se haya entendido el chiste", ha indicado, destacando que "los odiadores profesionales están en su mejor momento".