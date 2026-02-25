Maya Pixelskaya, sorprendida con su videopodcast 'Una vuelta más': "Hemos sacado que Gloria Serra es gamer"

Cuerpos especiales recibe a la presentadora, colaboradora y experta en videojuegos Maya Pixelskaya , que llega a Atresplayer con una nueva temporada de su podcast Una vuelta más, pero también ahonda en el mundo de los videojuegos y de la historia.

Maya Pixelskaya se pega el madrugón para visitar Cuerpos especiales con mejor cara que Eva Soriano y Nacho García.

Y llega para presentar una nueva temporada de Una vuelta más, un videopodcast de Atreplayer muy especial. "La preguntas no las hago yo, salen de una bolita de una máquina de los 90 y esos regalos dan a entender un poco por dónde vamos tirar con la pregunta", ha contado la invitada. "Mola porque es muy abierto, a veces te cuentan cosas que ni se te ocurriría preguntarles. Hemos sacado que por ejemplo Gloria Serra es gamer, le gusta jugar al WoW (World of Warcraft)", ha explicado.

Pese a esa espontaneidad los invitados tienen un comodín, pero "casi nunca lo usan". Las bolas tienen temáticas, y el más temido por los invitados es el "negro", el de los momentos duros y tristezas. "Aunque yo estoy haciendo que empiecen a temer por la bola rosa, la de las frikadas", ha confesado la presentadora.

"Me sorprendió muchísimo Roberto Leal con su pasado en una banda de electrónica con el que llevaba los andamios para actuar en las discotecas", ha revelado Maya ante la sorpresa de Nacho García por este pasado del presentador.

Para la comunicadora su pregunta clave para conocer a alguien es "época histórica favorita". "Yo de pequeña tuve una llorera porque me di cuenta que nunca iba a ver un dinosaurio", ha confesado la invitada del anti-morning show. "Si eres fan de los dinosaurios en el siglo XXI tienes a las palomas, su fiel descendiente", ha comparado Maya, provocando el asco de los presentadores.

Un oyente le ha preguntado entonces a la invitada cuándo volverá Bald's Gate, un grupo formado por ella junto a Reverant, Loulogio y Jorge Yorya con el que jugaban a Baldur's Gate 3. Este juego de rol está basado en el mundo de Dragones y Mazmorras. "Jugaba con un mod en el que creaba en calvos a todos los personajes, y quedábamos para jugar", ha explicado. Sin embargo, lo tuvieron que dejar porque Reverant "tiene otras cosas importantes que hacer".

Su otro podcast sobre historia

Por otro lado, Maya Pixelskaya tiene otro podcast, Gente muerta, en el que han estado de invitados Eva Soriano y Nacho García y han pedido volver. "Mi muerto favorito es el Marqués de Sade, es mi crush [...] Tuvo una de las vidas más interesantes que he oído genial", ha expuesto la invitada.

La invitada ama los videojuegos, y ha sorprendido con los que está jugando últimamente: "Ahora le estoy dando muy fuerte a temáticas gráficas de lovecraft, y ayer estuve jugando a un simulador de ser psiquiatra".