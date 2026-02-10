¿Serías capaz de esconder un cadáver? Javier Rey y Loreto Mauleón se mojan en 'Cuerpos especiales'

Semana de cine en Cuerpos especiales. Tras la visita este lunes de Belén Rueda, este martes han venido Javier Rey y Loreto Mauleón para hablar de la película El fantasma de mi mujer.

La comedia llega a las salas el viernes 20 de febrero y poco se puede contar sobre el argumento. "Hay una muerte y a partir de ahí todo se enreda", ha señalado Eva Soriano para presentarla sin poner en compromiso a sus protagonistas.

"Esa es la película. No podemos contar nada más. A partir de ahí hay que ir al cine", ha señalado Loreto, aunque Javi ha apuntado algo más: "Lo bueno de esta muerte es que coloca a todos los personajes en una situación bastante surrealista, sobre todo a mi personaje". "Eso hace que todo se vaya enredando hacia lugares increíbles y todo esto provoca muchísima comedia en el espectador y sufrimiento en los personajes", ha continuado el intérprete.

Loreto y Javier definen a sus personajes como despistados. "María es una médica muy inteligente que no se entera de lo que pasa a su alrededor", ha señalado Loreto. "El mío también es despistadillo porque se cree algo que no es", ha seguido el actor sobre su personaje que atraviesa una crisis de la mediana edad. "Al final se acaba enredando, metiendo en líos por creerse algo que no es. Al final la vida le da un buen escarmiento".

Resumido el argumento de la película, o lo que han podido contar, Javier Rey y Loreto Mauleón se han sumergido en una conversación sobre cadáveres con Eva Soriano y Nacho García.

Mientras Loreto tiene claro que no sabría esconder un cuerpo —"sería imposible que yo pudiera hacer eso y salir normal"—, Javier Rey lo ve de otra manera. "Tienes que verte en la situación, Loreto", le ha dicho a su compañera para luego asegurar que él sí podría (al menos si el cadáver no pesa demasiado).

"Hemos visto un montón de series y películas donde muere gente, esconden cadáveres, todos tenemos un código de malas prácticas", ha seguido el actor para finalmente sintetizar: "Todos estamos en preescolar de enterramiento de cadáveres".

De un drama juntos a esta comedia

Las risas están aseguradas en El fantasma de mi mujer, de la que Javier Rey señala que puede hacernos pasar "un ratazo increíble". "Es una gamberrada, es una peli muy divertida", ha señalado el actor que leyó el guion cuando estaba rodando 8, el drama de Julio Médem, y no tuvo dudas en decir que sí. "Me moría de la risa", ha señalado.

También en ese rodaje estaba Loreto Mauleón aunque ella llegó más tarde al proyecto. "Saber que estaba Javi fue un punto a favor para decir que sí", ha dicho sobre su decisión de aceptar el papel. "Más vale malo conocido...", ha bromeado la actriz que, a la hora de decir sí a una comedia, tiene clara una premisa: "Como no me ría cuando lo lea, malo".