Nek cambia la letra de 'Laura no está' para dedicársela a Lalachus
El italiano Nek visita Cuerpos especiales y se atreve interpretando Lala no está, una versión dedicada a la presentadora de su hit Laura no está, con referencias a su ausencia, a Fuenlabrada y la lluvia de estos días en Madrid.
Nek revela en exclusiva en 'Cuerpos especiales' la canción que abrirá sus conciertos en España
Cuerpos especiales ha recibido a Nek con los brazos abiertos, quien este 2026 se recorre varios países con su Nek Hits European Tour, entre ellos España. Será una gira que conmemora sus grandes hits.
El músico ha hablado de lo que serán sus conciertos, pero también ha detallado su faceta como presentador de televisión. Pero inevitablemente, al igual que a Eva Soriano, el italiano la ha trasportado a su adolescencia por sus éxitos, quien admira a lo grande al artista es Lalachus.
Y para compensar su ausencia, Nek se ha prestado en grabarle una divertida versión para ella de Laura no está, llamada Lala no está.
Lala no está,
Lala se fue,
Lala no viene a trabajar,
Lala no se mueve ni siquiera
Porque no va a salir de Fuenla
Dice que cae demasiada agua como para ir a trabajar
Pero qué decir que no sepa
Si viene a currar ya
tal vez
No nos hablará más, no lo sé
Siempre dice que tiene carácter
Y ya es cinturón negro de karate
Karate
Con esta dedicatoria en la distancia el italiano ya forma parte de la familia de Cuerpos especiales.