Nek revela en exclusiva en 'Cuerpos especiales' la canción que abrirá sus conciertos en España

Nek actuará en la Sala Wagon de Madrid el 23 de abril y el 24 de abril lo hará en la Sala La (2) de Apolo con su gira europea de este 2026, y de ello ha hablado con mucho humor y cariño en Cuerpos especiales , donde Eva Soriano se ha declarado como fan.

El artista Nek se sienta en Cuerpos especiales poniendo nerviosa a Eva Soriano por trasportarla a su adolescencia. "Eres mi artista italiano favorito de verdad", le ha expresado la presentadora, emocionada.

Es por eso por lo que le ha pedido entradas para verlo en primera fila en su Nek Hits European Tour 2026, una gira de grandes éxitos con la que pasa por España: en la Sala Wagon de Madrid el 23 de abril y el 24 de abril lo hará en la Sala La (2) de Apolo.

"Este concierto va a ser un karaoke absoluto"

"Este concierto va a ser un karaoke absoluto", ha explicado el invitado, y le ha dejado claro que a Eva su "adolescencia volverá y never stop".

"Los primeros 20 o 30 minutos estaréis ahí sentados y tendréis una energía de no poder estar sentados […] empezarás a bailar", ha explicado Nek, revelando en exclusiva que Al menos ahora será la primera canción de sus shows en España.

El artista ha explicado que los shows tendrán "producción interesante", pero sin cambiar los temas. "Será un concierto muy enérgico [...] la canción llega en su esencia más fuerte en rock, yo no cambio melodías", ha explicado el músico.

De todos los países que visita con esta gira, Nek siente "conexión" con España: "Después de Italia mis canciones llegaron con mucha fuerza". El artista comenzó pronto a hablar en español: "Lo aprendí cantando canciones españolas mías y hablando en la calle".

El cantante llevaba seis años sin actuar en España por su trabajo en la televisión italiana: "Me gusta reinventarme, no solamente en música, me gusta también hablar frente a una cámara y hablar de mis sentimientos". "Siendo presentador presento a los invitados y sé cómo se siente perfectamente el otro […] Eso me hace conocerme como persona", ha explicado.

Nek se ha atrevido a cantar al escucharse sonar en el anti-morning show, y muy contento se ha postulado para ser coach en La Voz España, ya que lo es en Italia. "Soy papá y con La Voz Kids hago de padre cerca de los niños con ojos abiertos y llenos de miedo antes de cantar", ha expresado en Cuerpos especiales.

"Cuando cantan se emocionan. Al final de una canción lloran y tienen miedo de llorar porque el mundo está educando a la gente a no emocionarse y uno ha de mostrar emoción", ha contado sobre los niños artistas, que demuestran mucho a los adultos.

Nek como presentador

El artista también es presentador en Italia de un programa de artistas callejeros. "Era un universo que yo no conocía", ha revelado el invitado. "Lo increíble es que ellos llegan frente a la cámara y a tanta gente, pero no quieren estar ahí. Hacen la performance pero vuelven a su sitio fuera del show business y del estrés que te provoca el mundo de la televisión, me ha gustado mucho su libertad", reflexiona el cantante consagrado.

Él pensaba que los artistas callejeros solo tenían la calle para su arte, pero para muchos es solo una elección. "Una vida simple que puede compensar a una familia con cuatro hijos", ha contado.

Ante la ausencia de Lalachus contra su voluntad, Nek se ha prestado en grabarle una versión para ella de Laura no está, llamada Lala no está.

Lala no está,

Lala se fue,

Lala no viene a trabajar,

Lala no se mueve ni siquiera

Porque no va a salir de Fuenla

Dice que cae demasiada agua como para ir a trabajar

Pero qué decir que no sepa

Si viene a currar ya

tal vez

No nos hablará más, no lo sé

Siempre dice que tiene carácter

Y ya es cinturón negro de karate

Karate