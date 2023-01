Eva Soriano, a Chenoa: "La profecía de 'Tu cara me suena' se ha cumplido. He seguido matando cosas"

Las últimas noticias musicales lo confirman. Eva Soriano tiene un poder sobrenatural que salpica a los artistas que ha imitado en Tu cara me suena 9.

La presentadora del morning de Europa FM se ha dado cuenta este jueves en Cuerpos especiales mientras repasaba la actualidad con Chenoa. "Todo lo que tú has tocado se ha muerto o... Es verdad, la gente que imitabas en Tu cara me suena se moría luego", le ha dicho Chenoa. "Era muy raro. Teníamos un problema en dirección porque no sabíamos si emitirlo".

Ahí ha llegado el susto para Eva Soriano. "La profecía se ha cumplido, porque aunque no esté en Tu cara me suena sigo matando cosas".

La última cosa que ha matado ha sido la relación de Miguel Bernardeau con Aitana , a la que imitó con Zzoilo cantando Mon Amour .

También ha matado la relación de Shakira, a la que imitó con Ojos así y que poco después se separó de Piqué.

"Rosalía, calienta que sales", ha dicho con ciertos nervios la presentadora de Cuerpos especiales, y ha añadido: "No estoy preparada para que lo deje con Rauw, pero es que la dinámica que llevo...".

Los dos anteriores no son los únicos casos.

Eva Soriano también fue Céline Dion cantando I drove all night y la cantante canadiense ha tenido que cancelar su gira de 2023 tras ser diagnosticada de una enfermedad neurológica.

La presentadora fue Camila Cabello con Don't go yet poco antes de que la cantante se separase de Shawn Mendes.

Y fue Georgie Dann cantando Blanca Paloma, en una gala que se grabó antes de la muerte del famoso intérprete de la canción del verano.

"¡Estoy maldita! Soy chamana", ha explicado la presentadora, que ha repasado a quien más imitó: Dua Lipa, Isabel Pantoja...