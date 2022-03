El paso de Eva Soriano por ‘Tu Cara Me Suena’: todas las imitaciones de la presentadora de ‘Cuerpos especiales’

El paso de Eva Soriano por ‘Tu cara me suena’: todas sus imitaciones // Antena 3

Eva Soriano ha sido una de las concursantes más aclamada por el público de Tu cara me suena . La presentadora de Cuerpos especiales, el morning de Europa FM, ha mostrado, gala tras gala, sus dotes para la canción, imitando a artistas como Aitana, Dua Lipa o Natalia Jiménez . Estas han sido sus X actuaciones en el concurso.

Eva Soriano se ha hecho un hueco en la historia de Tu Cara Me Suena como una de las concursantes más carismáticas y queridas por la audiencia. La presentadora de Cuerpos especiales, el morning de Europa FM, se ha ganado al público, semana tras semana, con sus divertidas imitaciones y, cómo olvidarlo, con su genial parodia del autotune.

Katy Perry, Camila Cabello, Rosalía, Aitana, Danna Paola, Lady Gaga e, incluso, Isabel Pantoja. Son algunos de los nombres que el famoso pulsador del programa le ha asignado a Eva Soriano a lo largo de estos cuatro meses.

Eva Soriano se ha metido en la piel de artistas en las 14 galas que ha participado, quedando en X posición en la clasificación final. En total ha conseguido XX puntos.

Estas han sido todas las imitaciones de Eva Soriano en Tu cara me suena 9. De la primera a la última.

Gala 1: 'Hot n'Cold', de Katy Perry

En la primera gala de esta entrega de Tu cara me suena, Eva Soriano se metió en la piel de Katy Perry para interpretar Hot n’Cold. La humorista empezó con un espectacular vestido de novia que terminó convirtiéndose en mono, y de ahí pasó a protagonizar una carrera en tacones digna de competición. Esta fue una de las mayores dificultades para la artista, que tuvo que mantener el tono de voz mientras hacía un gran esfuerzo físico. Logró 16 puntos con la actuación, quedando en la quinta posición.

Gala 2: 'Paloma Blanca', de Georgie Dann

Eva Soriano se enfrentó al difícil reto de imitar a Georgie Dann en la segunda gala. ¿Lo que tuvo en cuenta a la hora de ponerse en la piel del compositor y cantante francés? Su expresividad y sus vaivenes de cadera. El artista era cojo debido a una operación de cadera que se le complicó y por eso no podía bailar mucho. Logró 17 puntos con la actuación, colocándose en cuarta posición.

Gala 3: 'Don't Go Yet', de Camila Cabello

La tercera gala de Tu cara me suena 9 convirtió a Eva Soriano en Camila Cabello y la metió en el videoclip de su gran éxito Don’t Go Yet. La presentadora de Cuerpos especiales se animó con un rapeo dentro de la propia canción. Consiguió 13 puntos con su imitación, ocupando la sexta posición.

Gala 4: 'Milionaria', de Rosalía

Eva Soriano es Rosalía todas las semanas en Cuerpos especiales, y lo fue también en la cuarta gala de Tu cara me suena. La presentadora interpretó Milionàira, una canción pegadiza y con mucho ritmo con la que consiguió poner en pie al público en plató. Se llevó 21 puntos, y consiguió hacerse con la segunda posición.

Gala 5: 'Mon amor Remix', de Aitana y Zzoilo

Sin duda una de las imitaciones más celebradas de Eva Soriano en Tu cara me suena. Se metió en la piel de Aitana y llamó a Zzoilo para cantar el exitoso Mon amour Remix. El público le dio el 12 y pidió la victoria para Eva, que quedó segunda con 22 puntos. La química con el valenciano sobre el escenario fue brutal y la actuación nos llevó directos al concierto de Aitana y Zzoilo en Murcia.

Gala 6: 'Calla tú', de Danna Paola

El tema Calla tú de Danna Paola fue la canción que interpretó Eva Soriano en la gala 6. Ese día derrochó sensualidad y perreó hasta con una columna. No fue un perreo, fue que se mareaba con la tremenda migraña que tuvo durante todo el programa. A lo mejor por eso le salió acento colombiano cuando quiso meterse en la piel de la mexicana. Consiguió 20 puntos, y se bajo hasta la tercera posición.

Gala 7: 'Yo soy esa', de Isabel Pantoja

Sin palabras nos dejó Eva Soriano cuando se metió en la piel (y voz) de la tonadillera Isabel Pantoja. Cantó Yo soy esa, tema principal de la película que coprotagonizó con José Coronado. Aunque su soltura y gracia no le ayudaron a hacerse con el trofeo de ganadora, Eva Soriano logró “apantojarse”, clavando al personaje, y demostrando que su voz y presencia no tienen límites. Sumó 19 Puntos, y se mantuvo una noche más en la tercera posición.

Gala Año Nuevo: 'Baby, It's Cold Outside', de Lady Gaga

Fuera de concurso, con el año nuevo llegó la gala especial de Navidad. Eva Soriano se convirtió en Lady Gaga en su dúo con David Fernández, que fue Joseph Gordon-Levitt en esta actuación. Juntos cantaron la canción de 2013 Baby, It’s Cold Outside. Eva tuvo sus aprietos y casi se queda sin vestido en un momento de la actuación. Esa noche no hubo puntos.

Gala 8: Sk8er Boi, de Avril Lavigne

Eva Soriano sacó su lado rockero en la gala 8 de Tu cara me suena. Se metió en la piel de Avril Lavigne interpretando Sk8er Boi, un tema sobre un amor no correspondido. La rebelde Eva se hizo con 17 puntos, y continuó su descenso hasta la cuarta posición.

Gala 9: 'Levitating', de Dua Lipa

Si algo caracteriza el paso de Eva Soriano por Tu cara me suena es que no se ha estado quieta. ¡Ni una actuación sin baile! La presentadora de Cuerpos especiales derrochó sensualiadd en la coreografía de Levitating de Dua Lipa. Pese a su esfuerzo, la catalana no consiguió brillar tanto como en las galas anteriores. Solo logró 8 puntos.

Gala 10: Blue Da Ba Dee, de Eiffel 65

Si por algo se recuerda la imitación que hizo Eva Soriano de Eiffel 65 es por la parodia que hizo después. La gala 10, que contó con la madre de Eva Soriano entre el público, fue la gala del autotune. La presentadora interpretó Blue Da Ba Dee, la primera primera canción de la historia en la que se usó el sistema para modificar la voz.

Gala 11: 'Amor eterno', de Natalia Jiménez

¡Bravísimo! Lo bueno se hizo esperar y la gala 11 fue la gala de la victoria de Eva Soriano. Convertida en Natalia Jiménez, de La quinta estación. Público y jurado le declararon Amor eterno, como dice el título de la canción, y ella dedicó el premio a la comedia. Repartió los 3.000 euros entre sus compañeros humoristas, Loles León, Los Morancos y David Fernández, e hizo que esa noche la victoria fuese una victoria de la comedia.

Gala 12: 'Deja que mueva', mueva, mueva, de Sonia y Selena

La victoria de la gala 11 le dio a Eva Soriano un comodín para la siguiente gala. Se pudo llevar una amiga y eligió nada menos que a Lala Chus, colaboradora de Cuerpos especiales, para interpretar Deja que mueva, mueva, mueva de Sonia y Selena. Sin duda otro de sus grandes momentos en el concurso. El dúo de humoristas consiguió 13 puntos.

Gala 13: 'Hollaback Girl', de Gwen Stefani

No podía ser de otra manera. Eva Soriano tuvo que cantar y bailar en la primera semifinal de Tu cara me suena. Imitó a Gwen Stefani e impuso su poderío sobre el escenario al interpretar Hollaback girl. Esta vez tuvo muy poco proceso de transformación en maquillaje y peluquería. Como ella misma dijo en uno de sus vídeos Cómo me convertí en... de Instagram Stories, tiene un aire con Gwen. Logró 17 puntos quedando en cuarta posición.

Gala 14: 'I drove all night', de Céline Dion

En la segunda semifinal de Tu Cara Me Suena, Eva Soriano se metió en la piel de Céline Dión para interpretar el tema I drove all night. Una imitación que bien le mereció su pase a la Gran Final convirtiéndola en la quinta y última clasificada.