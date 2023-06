Eva Soriano: "Se conoce que el pezón del tío es el gemelo bueno y el perverso es el de la mujer"

Eva Soriano ha gritado fuerte este martes en Cuerpos especiales. En la sección Eva grita a una nube, la presentadora del morning de Europa FM ha denunciado la situación que vivió este fin de semana en un festival de música.

"Estaba tranquila bailando con mis amigas y, de repente, noto humedad en la cara, chorreante. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha ocurrido? Tomo conciencia de lo que me había pasado y es que un fulano me había pasado por delante de la cara sin camiseta proporcionándome todo el sudor de su pechamenen lo que viene siendo mi gepeto", ha puesto en contexto a Iggy Rubín y a los oyentes del programa.

"¿Por qué los pavos pueden ir sin camiseta en los festivales?", se ha preguntado. "Me acerqué a él y le dije: 'Perdona, me acabas de lavar la cara con todo el sudor de tu pecho', y me dice: 'Es que tengo muchísimo calor, necesito que se me airee el pecho'. ¿Te piensas que yo no estoy pasando calor? ¿Crees que tu pecho suda más que mi pecho? Perdona, aquí debajo, en este pliegue, tengo tanto sudor que si me lo miran los embalses pasan del 20% al 80%", se ha quejado en tono irónico. "¿Crees que ahora mismo tú estás sudando más que yo?".

El calor lo pasamos todos pero la camiseta solo se la pueden quitar ellos. "Yo creo que en los festivales deberían habilitar unas zonas las zonas en las que la gente está con camiseta y las zonas en las que la gente está sin camiseta, que debería ser en el parking. No se puede estar en un festival sin camiseta y, si se lo dices, te contestan que tienen muchísimo calor. ¡Échate un flis flis!", ha propuesto.

Está King África con túnica actuando debajo de los focos y no se quita la túnica ni para atrás y tú estás Sentado tomándote un gin tonic y dices 'tengo mucho calor, me tengo que quitar la camiseta', ¡Póntela que tienes cuerpo escombro!

"Lo que no puede ser es que esté la gente en los festivales si camiseta porque tienen calor. Está King África con túnica actuando debajo de los focos y no se quita la túnica ni para atrás y tú estás sentado tomándote un gin tonic y dices 'tengo mucho calor, me tengo que quitar la camiseta', ¡Póntela que tienes cuerpo escombro!", ha seguido.

Eva Soriano se ha puesto en tono serio para despedir su sección y hacer más hincapié en su queja: "A las tías no nos dejan estar sin camiseta los festivales, mira [[LINK:INTERNO|||Article|||6499de4bfda4b0e4186dfe2d|||Rocío [Saiz],]] pero a los tíos sí les dejan estar sin camiseta. Se conoce que en este universo en el que estamos el pezón del tío es el gemelo bueno y el perverso es el de la mujer y tiene que estar escondido. No nos dejan estar sin camiseta. ¿Por qué los tíos tienen que ir con pezones fuera y a nosotras no? ¿Acaso han pagado el nip bono?".

"Desde aquí lo que quiero pedir es que en los festivales haya igualdad para todos. Si nosotras llevamos camisetas, todo el mundo tiene que llevar camiseta. Y no vale que digáis 'vosotras lleváis top', Ponte uno. Al final las prendas son de todos", ha seguido antes de citar a la filósofa Rigoberta Bandini: "No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas si ellas sudan como dos carretas".