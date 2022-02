Eva Soriano se enfrenta a Mario Jefferson en el duelo de Rosalías: ¿quién ganará?

Tras el Benidorm Fest surgieron memes y diferentes temas que se volvieron virales durante los días posteriores al certamen. Pero sin duda, la versión de 'Ay Mamá' de Mario Jefferson poniendo las voces de artistas como Shakira, Dani Martín, Amaia Montero, Melendi o Bebé, fue toda una revolución en redes sociales.

Por este motivo lo hemos tenido en Cuerpos especiales, donde reconoce que todavía le cuesta creerse el éxito que ha tenido su vídeo. "Ha sido muy divertido ya que no esperaba que tanta gente lo fuese a compartir, y menos tanta gente profesional a la que admiro", nos reconoce poniendo por ejemplo a Paco León o Mónica Naranjo.

Incluso la propia Rigoberta Bandini compartió el vídeo y le escribió después, diciéndole que no sabía que decirle porque se había reído mucho.

¿Chanel o Rigoberta Bandini?

Al principio de su vídeo, Jefferson pide su apoyo a Chanel, para la que nos desvela que le dio su voto: "Yo tengo que reconocer que mandé un mensaje de texto para Chanel. Me encanta la de Rigoberta porque por eso hice la canción, y me encantaba la de Chanel. Pero cuando las vi a las dos en directo, me decanté por Chanel para votar".

Duelo de Rosalías

Mario es un gran imitador pero le ha salido una dura competidora: Eva Soriano. ¡Pero no es ella la que la va a imitar! Como siempre, "Rosalía" llama por teléfono en Cuerpos especiales y se encuentra... a la verdadera Rosalía. La cosa se pone muy tensa: "Rauw, mira! Que me están imitando en España, qué vergüenza!"

Para saber quién es la real y quién es la impostora, les ponemos una prueba, las dos tienen que cantar Saoko para saber quién se sabe realmente la letra. ¿Quién será la auténtica?