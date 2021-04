Mario Jefferson presenta su single 'Agua de Coco' y confiesa: "No la he probado en mi vida"

¡Recibimos al rey de los programas! Ha estado en Operación Triunfo, Factor X, Tu Cara me Suena... ¡Y ahora Vodafone yu! El cantante Mario Jefferson nos presenta su ultimo single, Agua de Coco, un tema muy pegadizo que ha conseguido el número 1 en iTunes en tiempo récord.

"No hace falta que haya una millonada para que sea número 1, son compras, pero nunca lo había conseguido. Empecé en 2013 a sacar temas y es mi primer número 1, así que estoy muy contento", nos cuenta el cantante, que de momento no tiene previsto subirse al escenario a cantarla.

"Quiero soltar la canción, ver cómo se recibe, y aunque me gustaría presentarla en un escenario no sé qué pasará", explica el artista, que nos cuenta como surgió la composición del tema junto a Maria Peláez y Alba Rey. "Alba es muy amiga mía e hicimos unas copas en casa, me preguntó que cuando iba a volver a cantar y me dijo 'te voy a hacer una canción'", revela el artista. "Luego fui a su casa, me puso la canción y le dije 'trae para acá'". La escuché y la grabé en su casa, ella la ha producido", asegura.

"No he probado en mi vida el agua de coco", confiesa el artista, que desde que sacó el tema se ha dado cuenta de que hay muchas cosas con coco. Yogures, colonias... "Tú te lo bebes y eres Carlos Sadness", bromea Victoria Martín.

¿Qué próximos planes tiene?, ¿habrá pronto nuevos estrenos? "Me apetece seguir, pero ya de cara a septiembre, estoy hablando con Alba y con María para hacer la siguiente, pero ahora todo se consume muy rápido", lamenta el artista, que reconoce que "no todos somos Lola Índigo, que saca una canción cada viernes, yo no puedo".

Jefferson se hizo muy viral hace unos meses gracias a su imitación de Rosalía, un desternillante vídeo en el que se pone en la piel de la cantante de Malamente con mucha guasa. "Lo subí a Twitter y cuando me desperté por la mañana estaba en todas las noticias", cuenta el artista, que desvela que ella la propia artista le contesto y le puso "LOL".

Puedes ver a Mario Jefferson en el minuto 35

