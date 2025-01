Eva Soriano está "triste" porque "The Weeknd se acabará"

Como ha explicado Nacho García, que The Weeknd deje su personaje atrás siginfican "malas noticias para la música". Una desaparación que ha insinuado durante su entrevista con la revista Variety y que ha hecho que Eva Soriano se ponga "triste" ante esta posibilidad.

"La frase se termina el finde no le gusta a nadie", ha indicado en la Carta a la ciudadanía de Cuerpos especiales, haciendo una analogía con la traducción de su nombre. Sin embargo, la presentadora del antimorning show de Europa FM se ha mostrado esperanzada, pues esta retirada se produciría, en todo caso, tras la publicación de su próximo álbum, Hurry up tomorrow, acompañado de una película homónima que cerraría la trilogía iniciada con sus disco After hours y Dawn FM.

"Lo que no tienes que hacer es meterte en un jari como fue la serie The Idol, porque madre mía, Abel, vaya mierda", ha sugerido la cómica al artista, recordando el "pedazo de mojardo" de datos de audiencia que obtuvo su serie.

