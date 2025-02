Eva Soriano le grita a su crisis de mediana edad por cumplir 35 años: "Sigo haciendo referencias a 'Los Simpson' porque soy mayor"

Eva Soriano no está pasando una buena racha. El 4 de marzo es su cumpleaños y cumple 35, un número con el que está " teniendo una crisis bastante tocha de mediana edad".

La presentadora de Cuerpos especiales aprovecha su sección en el programa para desahogarse sobre su paso a la edad adulta... algo tardía. "Yo no tuve la crisis de los 30 porque llegó la pandemia. Pero ahora con los 35 me estoy dando cuenta de que estoy a la misma altura de tener 20 años que de tener 50. Eso, Nacho García, no está bien", le dice a su compañero.

"Yo no me siento adulta, pero soy adulta. Yo los tacones los he desterrado, me los pongo únicamente para ir a bautizos. ¿Y sabes a qué bautizos voy? A los de mis amigos, porque mis amigos tienen hijos", dice, asegurando que para ella sus colegas siguen siendo unos chavales.

Eva Soriano se queja de que ya no le gusta salir, que ahora solo busca quedarse dormida sola en el sofá. Mientras sus amigos son padres, ella se está comprando pianos con voces de gatitos. "Estoy mal, este es el cumpleaños más agrio que estoy viviendo. Sigo haciendo referencias a Los Simpson porque soy mayor", lamenta.