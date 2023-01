Eva Soriano habla del proyecto 30s40s50s en 'Cuerpos Especiales' y canta el single 'NONONONO'

Ya se puede confirmar que 30s40s50s son Eva Soriano, Víctor Elías y Goyo Jiménez... ¿O no? Lo que sí está claro es que los tres protagonizan el primer videoclip oficial de la banda. NONONONO es su primer single y aunque Eva Soriano ha insistido que ella es la vocalista de la banda, no ha conseguido convencer a Iggy Rubín, escéptico por naturaleza. "Soy yo, soy yo", ha confirmado.

Lo cierto es que las dotes para cantar de Eva están totalemente demostradas. No solo ha conseguido que temas como Anticuerpos se coloquen entre lo más viral de las redes, también lo hizo a las mil maravillas con sus imitaciones en Tu Cara Me Suena.

Por eso asegura que cuando le propusieron montar una banda no tuvo dudas y dijo que sí sin pensarlo. "Yo veía ahí un proyecto de mucha ilusión, me decían 'Eva cántante un tema'", cuenta sobre el mini casting que tuvo que hacer para formar parte de 30s40s50s.

"Es verdad que cantas bien, y Víctor Elías también me lo creo que es músico, pero Goyo Jiménez... Es como un sol y sombra, eso no", añadía Iggy Rubín, nada convencido de las palabras de su compañera, que además se ha arrancado a cantar NONONONO, el primer single del misterioso grupo. "Cómo me voy a saber ya la canción si se estrenó ayer, ¿eh?", insiste Eva, despertando las risas del público.

Sea como sea... El día 1 de febrero en la sala Moby Dick de Madrid se resolverá el misterio. La banda desvelará la verdadera identidad de sus integrantes y ofrecerán su primer show en directo.