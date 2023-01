Las canciones más virales de Eva Soriano: de 'Cuerpos Especiales' a 'Tu Cara Me Suena'

Magnetismo y mamarrachismo a partes iguales. Eso es lo que desprenden todas y cada una de las actuaciones de Eva Soriano. Cuando le dan un micro, no hay quien la pare. Se atreve con letras inventadas, melodías difíciles y hasta imitaciones que deben salir calcadas para que el jurado de Tu Cara Me Suena no le meta caña. Menos mal que en Europa FM no somos tan exigentes...

En Cuerpos Especiales, el morning que presenta junto a Iggy Rubín, ha explotado al máximo esta faceta de cantante e imitadora. No importan ni el madrugón ni la falta de café. Basta que nuestro DJ Javi Sanchez suelte la base para que Eva Soriano empiece a darle ritmo a la mañana. Las caras de Iggy son un poema.

'Anticuerpos', la joya de la corona

Ponerle humor a la pandemia ha sido el remedio para sobrellevarla. Su éxito Anticuerpos nació a partir de In Da Guetto, el tema de J Balvin y Skrillex, y se convirtió en uno de los vídeos más virales de 2022. ¿Que todo el mundo está covid? Yo solo sé que están creando anticuerpos... Anti anti cuerpos, anticuerpos.

'Ay ganar', su plegaria para sumar votos en la final deTCMS

Rigoberta Bandini también fue víctima de los cambios de letra de Eva Soriano.

Su canción Ay mamá se convirtió en Ay ganar, una plegaria de la humorista para conseguir los votos del público para ganar Tu Cara Me Suena. Spoiler: quedó cuarta.

'Maldivas Je t' aime' con Roberto Leal

Roberto Leal es un auténtico fan de Cuerpos Especiales y también gran amigo de Eva Soriano. Lo demostró cuando quiso picarla por sus vacaciones en Maldivas.

Cuando el presentador fue de viaje este verano lució un sol radiante, mientras que unos días antes a Eva Soriano no le dejó de llover. Así, cuando le tocó visitar el programa, Robert Leal trajo de su propia casa una letra que había compuesto parodiando las vacaciones fallidas de Soriano. De base, el Mon Amor de Aitana y Zzoilo.

'Apretones fuertes' con Soraya

¿Qué pasaría si Lo echamos a suertes, de Ella Baila Sola, tuviese segunda parte? Pues saldría Apretones fuertes.

Soraya fue cómplice de cantar esta nueva —y escatológica— versión cuando fue a Cuerpos Especiales a presentar su single S3GUNDA PART3.

Un sueño cumplido: '1+1 son 7' con Fran Perea

Quién le iba a decir a la Eva Soriano adolescente que iba a cantar con su ídolo su tema más conocido.

Cuando el cantante fue a Cuerpos Especiales a hablar de su álbum Uno más uno son 20 –una revisión de sus temas más conocidos convertidos en colaboraciones— Soriano no pudo resistirse y le pidió cantar juntos Casi se desmaya de la emoción.

Se transforma en Aitana en 'Tu Cara Me Suena'

Zzoilo era real pero Aitana no. Eva Soriano se puso en la piel de la cantante para intentar clavarla con su imitación en Tu cara me suena, la más vista de su paso por el concurso.

Se esforzó para no perder el ritmo y no le quedó nada mal, incluso se atrevió a imitar su voz cuando habló con el jurado. Meses después, cuando Aitana visitó Cuerpos Especiales, Eva agachó la cabeza para pedirle perdón. "A mí me encantó, me fascinó, me reí un montón", le contestó.

'Amor Eterno' de Natalia Jiménez, la canción con la que se coronó en TCMS

Pura pasión la que desprendió Eva Soriano cuando se transformó en la cantante mexicana Natalia Jiménez.

Acostumbrados a sus bromas y chistes, la cosa se puso seria cuando sacó su vozarrón para cantar Amor Eterno. Conquistó al público, que le dio 12 puntos, y se coronó ganadora de esa gala de Tu Cara me Suena.

Eva Soriano y LalaChus son Sonia y Selena

Fantasía 2000 con estas dos nostálgicas musicales. La victoria de la gala 11 le dio a Eva Soriano un comodín para la siguiente. Se pudo llevar una amiga y eligió nada menos que a Lala Chus, colaboradora de Cuerpos Especiales.

Juntas interpretaron Deja que mueva, mueva, mueva de Sonia y Selena. Sin duda otro de sus grandes momentos de su paso por el concurso. El dúo de humoristas consiguió 13 puntos.

Bonus track: 'All I Want for Christmas' en las preuvas de Neox

No hay Navidad si no suena All I Want For Christmas de Mariah Carey, cierto, pero una cosa muy diferente es que Eva Soriano se apropie de la melodía para hacer su particular versión.

El espíritu del Grinch la invadió la noche del 30 de diciembre, cuando dio las preúvas en Neox.