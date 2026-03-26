Eva Soriano, harta de los amigos pasivos que no hacen nada y se quejan de todo: "¿No te gusta? ¡Organiza tú el viaje!"

Eva Soriano se va ir de viaje con sus amigos esta Semana Santa. La presentadora de Cuerpos especiales ha enredado a su grupo para hacer lo que a ella le apetecía pero la jugada le ha salido regular.

"Les he propuesto algo y me han dicho OK pero me he visto envuelta en una cantidad de cosas que he dicho No sé si me sale a cuenta tener este grupo de amigos", le ha contado a Nacho García en su sección Eva le grita a una nube.

La presentadora se ha dado cuenta de que ha trabajado sin descanso para tener como respuesta el silencio. "He organizado el viaje de mi grupo de amigos, paso las cosas, paso un dossier organizado por colores y digo... Decidme algo... Dos días en visto.... Ahora bien, mando un meme y a los dos segundos... JAJAJA LOL, Qué risa...¿Te puedes centrar y contestarme como un ser humano funcional y no me tengas en esta espera que va a hacer que se encarezcan los precios y que luego tengamos que pagar 300.000 bolívares para ir a un sitio que no lo merece?".

"¿Te puedes centrar y contestarme como un ser humano funcional?"

Para Eva, salir de viaje con su grupo de amigos es como ser "una madre soltera de adultos". "¿Por qué tengo que estar todo el rato pastoreándoles?", se ha quejado. "Estamos en Semana Santa.... En Semana Santa no hay nadie que entre en un sitio si no hay reserva. Tú lo pides, lo pides bien, lo pides con educación, pero llega un punto en que la educación no entiende de límites. ¿Me podéis contestar ya de una vez o quemo el grupo, que es algo que no se puede hacer?".

Y luego está el siguiente problema. Lo preparas todo, tienes paciencia esperando la respuesta del grupo y después llegan las quejas. "¿No te gusta nada de lo que he escogido? ¡Organiza tú el viaje! No he visto que hayas movido ni un solo músculo para organizar este viaje pero te gusta mucho criticar", se ha quejado.

Porque después vas con ellos y te preguntan cosas que dices... ¿Esta gente cómo ha aceptado las cosas si me están preguntando esta movida? ¿Has mirado el mail que te envié? ¿Cómo dices sí a las cosas si no sabes nada?

"Si no eliges, fluye y no te quejes"

"Si tú eres una personalidad pasiva para todo, lo que no puede ser es que luego te quejes para todo", ha dicho tajante. "Si no eliges, fluye y no te quejes". "Luego la movida de la gente que te dice No te contesto porque estoy muy liado. ¿Estás muy liado? ¡Que me contestes! ¡No me dejes en visto!", ha seguido.

Después de esta experiencia y otras anteriores, Eva lo tiene claro: "No creo en la democracia a la hora de montar viajes. Lo que ha hecho mi posición de tener dinero es coger las cosas de forma autoritaria y luego decir Hazme el Bizum. Es por lo único que me gusta tener un poco de dinero. Ya sé vuestros horarios de trabajo, ya sé lo que queréis, cojo los billetes y esto es lo que hay. Y que luego no se queje nadie".

La sección de Eva ha terminado con un doble de mensaje. Uno de ánimo para los que como ella están en el grupo de los que montan los viajes y otro para los pasivos. "Rogamos que hagan el favor de contestar los mensajes de sus amigos y que valoren su tiempo y esfuerzo. En caso de no realizar esta gestión no nos haremos responsables de valorar su experiencia de viaje".