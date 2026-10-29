Eva Soriano, harta de tanto estudio contradictorio: "Todo el rato siento que lo estoy haciendo regu"

Los gritos de Eva Soriano se han oído más allá de las paredes del estudio de Cuerpos especiales . La presentadora está harta de no saber qué está bien y qué mal. Cada dos por tres aparece un estudio sobre un alimento o una tendencia que contradice el anterior. Parece estar viviendo en el cuento Teo va a tomar malas decisiones.

Un día te dicen que el aguacate es buenísimo y al día siguiente sale un estudio que respalda justo lo contrario. El deporte te lo recomiendan desde hace años y ahora resulta que correr es malo para las articulaciones. La cafeína cambia de bando cada dos por tres. Un día es buena y otro, todo lo contrario. ¿Quién se aclara con tanta información y tanta contradicción?

Eva Soriano está harta de vivir en esta especie de bucle que ha convertido su vida en una nueva entrega de Elige tu propia aventura para siempre terminar equivocándose.

"Todo el rato me siento mal por cosas que hago", ha contado a su compañero Nacho García en la sección Eva le grita a una nube de Cuerpos especiales. "Hasta hace nada el aguacate era un alimento increíble y hace nada salió un estudio diciendo que las grasas del aguacate son malísimas", ha apuntado como ejemplo.

"De repente, todo va cambiando y cambia a mal", ha continuado enfadada porque "un hábito que tú tenías como bueno, de repente te lo cambian y te lo cambia a mal". ¡Así no hay quien se aclare!

"Un hábito que tú tenías como bueno, de repente te lo cambian y te lo cambia a mal"

Ahora la carne roja da cáncer y la cafeína también, aunque hace dos días era buenísima. "Todo el rato jugamos a puede ser que sea bueno, puede ser que no sea bueno", ha apuntado.

"¿Dormir poco? ¿Qué dirías qué es?". Antes era malísimo y ahora un estudio dice que "dormir más de nueve horas eleva el riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares". ¿En serio? "Ya no es que lo digan los estudios. es el sentido. Yo tengo amigas que tienen hijos pequeños que buena cara no tienen las pobres. La falta de sueño es terrorífica", ha añadido.

Las contradicciones se dan también en el deporte y podríamos seguir durante horas. "No entiendo nada", ha dicho la presentadora antes de lanzar una petición en su alegato final. Un poco de uniformidad, por favor. Ya no dice que una moda dure varios años, pero al menos una temporada para que no colapsemos.

En resumen: "Vamos a ponernos de acuerdo que con tanto cambio yo me pierdo".