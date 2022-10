Eva Soriano e Iggy Rubín se disfrazan para el especial Halloween de 'Cuerpos especiales'

Cuerpos especiales se ha vestido de Halloween este lunes para hacer un programa de miedo. En el día previo a la noche más terrorífica del año, Eva Soriano e Iggy Rubín han presentado disfrazados el morning de Europa FM.

No han sido los únicos que han ido al estudio con disfraz. Todo el equipo del programa ha lucido sus mejores y más aterradoras galas.

Hemos tenido tres Miércoles de la Familia Addams —Omar y Raquel—, un presentador con el cerebro al descubierto y un mensaje aterrador (con foto incluida) de alguien que no conoces.

De qué ha ido disfrazado el equipo de 'Cuerpos especiales'

Bromas a un lado, los disfraces los han explicado los propios miembros del equipo de Cuerpos especiales.

Eva Soriano es Zapp Brannigan de Futurama. El disfraz, que ha enseñado muy orgullosa en sus redes sociales, es obra de Asun, su madre.

Iggy Rubín ha dejado sus sesos al descubierto, y los refuerzos de las siete han ido vestidos de Miércoles Addams (Alba Cordero), vampiro (Dani Piqueras) y de "mensaje de Instagram de alguien que te sigue pero que tú no sigues, que se llama José. Y te ha mandado una captura de imagen que tú no has abierto" (Elena Beltrán).

Hay que decir que Dani Piqueras optó por el plan B, por un momento pensó en ir de mandarina pero lo descartó. Aún así, publicó la foto del disfraz en sus redes sociales.

También se vistieron el director Alejandro Alcaraz, el equipo de producción —Omar y Raquel—, Carlos Peguer Juan Sanguino y Javi Sánchez que le puso la banda sonora a esta mañana de miedo.