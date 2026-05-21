Eva Soriano reivindica la intensidad: "¿Puede la gente pasárselo bien cuando sale a los sitios?"

Eva Soriano es una persona "de calidad intensa", y está harta de que la gente intente que afloje cuando se lo está pasando bien. Por ello, le dedica la nube de esta semana en Cuerpos especiales a quejarse de la gente que graba los conciertos, pero ensalza a los que aplauden tras el aterrizaje de un avión.

Eva Soriano es una gran fan de Bad Gyal, y ha ido a Bilbao a verla en concierto. Al subir a redes lo bien que se lo ha pasado, mucha gente le comentó que podría no haber bailado tanto durante el show, y eso le ha hecho enfurecer.

"El concierto te puede haber costado 50 euros, ¿pero sabes lo que es gratis? la alegría. ¿Puede la gente pasárselo bien cuando sale a los sitios? Ahora mismo vas a un concierto y están las personas grabando con una pantalla y las personas que vamos a pasárnoslo bien tenemos que justificarlo", ha expuesto en 'Eva le grita a una nube' en Cuerpos especiales, muy enfadada.

La cómica tiene claro que hay que "sentir la vida", y así lo ha defendido en su sección del anti-morning show: "La gente está criticando mucho que la gente seamos de calidad intensa, y yo no lo voy a permitir".

"Fui al concierto de Chayanne, ¿y qué hice? Bailar bachata con Chayanne"

"Si yo no salgo de un concierto como si me hubiera poseído un demonio y el demonio hubiera ganado el exorcismo, no ha merecido la pena", ha comparado la cómica, dejando claro que su lugar ideal es el exceso emocional.

La presentadora se ha quejado de la gente que reivindica ser misterioso ante la vida: "Lo que eres es Míster Soso". Eva Soriano lo da todo en cualquier lado. Por ejemplo, en un Karaoke sale con una traqueotomía.

"Fui al concierto de Chayanne, ¿y qué hice? Bailar bachata con Chayanne", ha recordado, bien orgullosa.

el amor no es una excepción para la intensidad

Por supuesto, la presentadora también ha reivindicado la intensidad en el amor: "Enamorarte es de las pocas cosas gratis que quedan en la vida. Enamórate rápido, no vayas a terapia, haz las cosas bien".

"Enamórate rápido, no vayas a terapia, haz las cosas bien"

"Hay que dejar que la gente intensa viva la vida con intensidad, porque al final nosotros lo que nos llevamos son experiencias, vivencias y muchas historias que contaros a vosotros, que vivís la vida en modo tranquiloncho", ha reflexionado la humorista.

Eva Soriano ha ensalzado así a la gente que aplaude en los aviones, a los que hacen bailecito de emoción al probar una comida que les gusta y a la gente que va corriendo hacia los perros en la calle: "Peña excesiva, sois los mejores".