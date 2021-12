Eva Soriano revela la verdad sobre el perreo en la columna imitando a Danna Paola en 'Tu cara me suena'

Eva Soriano fue Danna Paola el pasado viernes en Tu cara me suena. De esa imitación, en la que cantó el tema Calla tú, habló este lunes en Cuerpos especiales, donde hizo una importante aclaración.

"Antes de hacer esa actuación estuve encerrada una hora y pica encerrada en un cuarto porque tuve tremenda migraña", contó la presentadora del morning de Europa FM.

"Ccuando salí a hacer de Danna Paola estaba mareadísima, pero mareadísima", continuó. "Me daban las luces por todos lados, de repente me daba un foco... Pero, claro, tenía que hacer la actuación. Hay un momento del perreo de columna, ese famoso, en el que parece que me estoy follisqueando al aire, en el que yo directamente me tiro al suelo cayendo por la columna. No es que me tirara porque Danna Paola se tirara. Me mareé, caí contra la columna y para que quedara sexy, así que me mareé sexy", contó.

La verdad es que, pese al dolor de cabeza, Eva Soriano hizo la actuación voluntariamente pensando en Cuerpos especiales. "Era la última y me dijeron: 'Si no te encuentras bien, esperamos'. Pero yo pensé, si tardamos más, es tiempo que tardo en irme a dormir para mañana la radio", añadió la presentadora. (Minuto 1'30'' del vídeo)

"Hay un momento en que si os fijáis, Danna no se restriega contra la columna por la espada y baja haciendo una sentadilla. Eso lo hice yo", apuntó, invitando a los oyentes a ver el videoclip de la mexicana.

Un 12 para David Fernández

Eva Soriano hizo esta revelación a Alba Cordero e Iggy Rubín en la sección de Tu cara me suena de Cuerpos especiales, donde repasaron la gala del viernes 10 de diciembre en la que Rasel salió ganador con su imitación de J Balvin.

Los tres aplaudieron la actuación de Agoney, que imitó a Lady Gaga y se llevó los 12 puntos de los miembros del jurado, y lamentaron la baja puntuación que recibe cada semana David Fernández, que este viernes fue Ojete Calor.

"Yo no me puedo posicionar en ningún momento por ser concursante, pero David Fernández es una de mis personas favoritas del mundo y cada actuación que lo veo.. ¡Madre mía! David se está haciendo una edición que ¡ojo! y le ponen cuatros y a mí me pone triste. Desde aquí, más doces para David Fernández", imploró Eva Soriano, que este viernes será Isabel Pantoja.