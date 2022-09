Eva Soriano se supera en 'Cuerpos especiales' versionando 'Quédate' de Quevedo y 'Despechá' de Rosalía

NO PUEDE PARAR

Ya hace casi un año que Eva Soriano participó en Tu Cara Me Suena 9, donde semana tras semana nos hizo reír con sus divertidas imitaciones. Y, por qué no decirlo, también nos dejó con la boca abierta con sus grandes actuaciones.

Pero parece que Eva continúa queriendo meterse en la piel de otros artistas y por eso, cuando menos lo esperamos, nos lanza una de sus versiones en Cuerpos especiales. En el último programa nos ha traído un 2x1 con las dos canciones del verano: la sesión de Bizarrap y Quevedo, popularmente conocida como Quédate; y Despechá de Rosalía.

¿El motivo? ¿Cuándo ha necesitado Eva un motivo? En esta ocasión ha sido para recordar a los oyentes más despistados que están escuchando en directo Cuerpos especiales. "Quédate, que los días sin ti duelen. Si nos oyes en el coche y aún estás dormido, te echarás buenas risas con Iggy y conmigo", ha cantado versionando a Quevedo.

Una hora más tarde, su locura ha ido un paso más allá y no solo ha imitado a Rosalía: ¡Ha imitado a Chiquito de la Calzada imitando a su vez a la Motomami! "'Fistro', no me llames, que yo estoy ocupá' olvidando tu 'jander", ha cantado desatada, para añadir "¿Quién ha hecho esto en la radio alguna vez? Nadie, y por algo será. Pero nosotros somos únicos".

Eva Soriano ha empezado la segunda temporada de Cuerpos especiales igual de animada que terminó la pasada. A estas dos canciones, hay que sumarle con la que empezó esta semana cumpliendo uno de su sueños de la adolescencia: ¡Cantar 'Uno más uno son siete' con el mismísimo Fran Perea!

Además, en el primer programa de la temporada se marcó un temazo con Roberto Leal a ritmo de Mon Amour de Aitana y Zzoilo, hablando de sus vacaciones en Maldivas.