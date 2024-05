Fernando Tejero y Diego Domínguez hablan de la película ‘Historias’: “Es un espejo donde mirarte”

Hay películas en las que la cotidianeidad y los gestos más normales adquieren la dimensión de arte. Este es el caso deHistorias para Fernando Tejero y Diego Domínguez, la última película del director Paco Sepúlveda, en la que se narran diferentes escenas de la vida de personajes de a pie y en la que sus espectadores “se van a sentir identificados” para sus protagonistas.

“Es un espejo donde mirarte”, ha destacado Tejero en Cuerpos especiales, que no ha coincidido en el rodaje con su compañero debido a que cada uno de estos relatos, entre los que el nexo de unión reside en la llaneza de sus personajes, se grabaron de forma independiente. De hecho, uno de los episodios está protagonizado por Juan Diego, fallecido hace dos años.

“Es una película muy necesaria porque, a las alturas del siglo en el que estamos y que nos consideramos una sociedad progresista, hay algo que nos falta, que es el autoconocimiento”, ha asegurado el actor.

Tejero protagoniza Embarazada en un taxi, donde interpreta a un taxista que “sin pretenderlo, se convierte en el bálsamo de esta muchacha”, en una suerte de psicólogo. Además, “le hace una reflexión preciosa” sobre la paternidad en la que el protagonista se ha sentido identificado, ya que se ha planteado “muchas veces” cómo sería como padre.

En el caso de Diego Domínguez, da vida en la historia Hermanosa un hermano mayor que tiene dar consejos sobre sexualidad al más pequeño. Un papel para el que tuvo que “cambiar el rol” porque él, en la vida real, es el pequeño de su familia.

Ambos coinciden, por otro lado, en su amor a los compañeros perrunos, asegurando que les gustan “más los animales que las personas”.

También ha habido tiempo de repasar los 20 años que han pasado desde que Fernando Tejero se hiciera con su premio Goya como Actor revelación por su papel en Días de fútbol. Un hito en el que la distancia temporal parece haber asombrado al actor, para quien “a partir de los 50 palos” se le hacen cortos los segundos, las horas y los días.

Sin embargo, asegura que “no volvería atrás ni para coger impulso” ya que se encuentra en un momento pletórico”, y anima a la Academia de Cine a recapacitar de cara a futuras entregas de premios. “A ver si me dan otro ya porque ya me toca; he estado nominado tres veces más, pero me lo han quitado”, ha declarado entre risas.

Unas risas que han parecido disiparse cuando Eva Soriano ha recordado su colaboración con Melendi. “No había ninguna necesidad de que lo dijeras”, ha indicado a la presentadora, recordando además que en el aspecto musical ha colaborado con grandes nombres como Joaquín Sabina, Rozalén o Estopa.