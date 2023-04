Gemeliers compusieron su nuevo tema en un after: "De repente dijimos 'beber por beber, salir por salir"

Los Gemeliers están de pre-feria. El sábado arranca la feria de Sevilla y no tienen todavía los trajes preparados para lucirse, o mejor dicho: no son de su talla.

"En enero somos Andy y Lucas", bromean sin saber que están sobre unas sillas calientes en las que este mismo lunes se sentaron los cantantes de Son de Amores.

Beber x beber, su nuevo tema tras un año de parón

Los hermanos acaban de estrenar 'Beber por beber', un tema "muy juergoso" perfecto para bailar con los brazos que han hecho junto a Zzoilo.

"Hemos tenido que estar un año procesando nuestra carrera, la última canción que sacamos fue 'Un millón'. No ha sido un año sabático, sino para descubrimos y saber qué fusión queremos hacer y qué música siempre coordinados con nuestro equipo", cuentan Jesús y Daniel Oviedo Morilla antes de matizar que a veces "parar es necesario para coger impulso".

Empezaron cuando solo tenían cuatro años cantando en Canal Sur. "10 años cotizando ya", reivindican antes de soltarle alguna pullita a Eva Soriano por su caché. Están al tanto de todo, menudo nivel.

"Estábamos en el after y de repente dijimos 'beber por beber, salir por salir"

Lo cierto es que tienen varias versiones sobre cómo cerraron esta colaboración con Zzoilo. Una para la tele, otra para la radio... La historia no tiene desperdicio.

"Nos conocimos en un evento, allí nos cantamos un tema y Zzoilo nos dijo que le gustaría hacer el remix. Afianzamos la amistad, un día salimos a tomar algo y ya era bastante tarde... Estábamos en el after y de repente dijimos 'beber por beber, salir por salir, vámonos a casa'. Así salió el concepto, llamamos al estudio a las seis de la mañana pero no cogieron y Zzoilo dijo 'no importa, vamos a mi casa y lo terminamos'. A las dos de la tarde nos fuimos a casa con el tema casi terminado", relatan.

Más colaboraciones entre manos

Los Gemeliers tienen muchos planes de futuro y no quieren dar muchos detalles para no gafarse.

"Estamos mirando cositas, hay una que su nombre son iniciales... Unos chavales, uno de México, otro de Puerto Rico, un cubano...", dejan caer sobre este "melón" que todavía no está del todo abierto.

Un test y un mini Tu Cara Me Suena

Para terminar la charla con Gemeliers por todo lo alto, Eva Soriano e Iggy Rubín han sometido a los artistas a un mini test de curiosidades y una prueba de imitaciones con la que han revivido sus grandes momentos en Tu Cara Me Suena.

Si tuviesen una carrera en solitario, ¿quién llegaría antes a colaborar con Rosalía? "Dani", responden ambos. "Bueno, es que yo ya le escrito", matiza el cantante antes de desvelar que además recibió respuesta. "Me ha contestado una vez de las 30 que le he escrito", revela.

No hay que olvidar que Eva Soriano y Gemeliers compitieron en el concurso de Antena 3 y quedaron en la misma posición, la cuarta... Eva no ha superado aún este empate y por eso se ha cobrado su particular venganza con ellos: les ha hecho cantar un tema de Ana Mena, Las 12. Ella ha hecho Contando Lunares de Don Patricio.