Hinds: "Hemos cambiado el setlist para la última parte de gira"

Nacho García y Lalachús han despedido la semana en Cuerpos especiales con el buen rollo de las Hinds.

Carlotta Cosials y Ana Perrote han visitado el morning de Europa FM para hablar del exitazo de su disco Viva Hinds, en el que cuentan con la colaboración de Beck en el tema Boom boom back y varias canciones en español

"Las canciones tienen dos vidas diferentes", han explicado nada más empezar. Cuando son de estudio, para escuchar con los cascos, suenan distinto a cuando son para el directo. "Ahí cambiamos algunas cosas".

Las dos artistas han reconocido que le dan muchas vueltas a los temas hasta que ya no puede hacer nada. Una vez grabadas las dejan. En la entrevista, también han apuntado el problema que supone ser dos en el grupo a la hora de tomar decisiones. "A veces discutimos sobre a quién preguntar una tercera opinión", han señalado apuntando que depende quién sea el elegido para que el desempate se incline a un lado u a otro.

El final de gira y los conciertos de Hinds

En esta gira, Hinds ha podido ver de primera mano como el público español reclama música en español y quiere más temas como Mala Vista y En Forma.

También en esta gira Carlotta ha vuelto a terminar los conciertos sobre los hombros de Ana. "Siempre hay una bombilla que hay que solucionar", han dicho entre risas cuando una oyente les han preguntado los motivos para luego tomar nota de la propuesta de Nacho y Lala de empezar un concierto una subida encima de la otra y cubiertas por una gabardina. No lo descartan.

Carlotta y Ana tienen siete fechas por delante y reconocen que no están preparadas para termina. "Da pena. Nos encanta la era Viva Hinds. Además hemos cambiado el setlist para la última parte de la gira. Es el mejor", han señalado las dos intérpretes, que estarán el 5 de febrero en la Sala La Rivera de Madrid, el espacio que más les impone.

"En febrero vamos a telonear a la banda francesa Indochine en Francia y todavía no sé qué ponerme, pero La Riviera es mucha presión", han dicho sobre sus dos fechas en el Accor Arena de París.

Los próximos planes de Hinds

La gira de Hinds está a punto de terminar y las cabezas de Carlotta y Ana ya están creando. "Siempre estamos con lo siguiente porque somos autónomas", han dicho para luego adelantar una exclusiva.

La nueva música de Hinds llegará pronto. "El objetivo es sacar algo este año", han dicho antes de terminar la charla con un juego.