Horóscopo, Paquita Salas y algún spoiler: Álex García y Aura Garrido presentan 'La sospecha de Sofía'

La entrevista de Álex García y Aura Garrido en Cuerpos especiales ha estado plagada de surrealismo. Aura llegó tarde marcándose un Paquita Salas —"Tenía el mail de recogida en SPAM"— y Álex y Eva se quedaron solos hablando de horóscopo, ascendentes y signos de fuego. También hubo spoilers y momentos de ternura recordando a las niñas que hacen de sus hijas en La sospecha de Sofía , su nueva película que llega a las salas de cine este viernes 3 de octubre.

Todo empezó porque la entrevista arrancó con uno solo de los actores. Álex González llegó a tiempo pero Aura Garrido estuvo a punto de marcarse un Julio Peña, el actor de El Cautivo de Alejandro Amenábar que llegó al estudio a tiempo solo de despedirse de los oyentes.

Lo que hizo fue marcarse un Paquita Salas, como ella misma dijo al llegar al programa ya hacia el final de la entrevista. "Tenía el email de recogida en la bandeja de SPAM", dijo recordándose la mítica escena del primer capítulo de la serie de Los Javis. "Lo siento muchísimo, estaba en casa feliz de la vida tomándome un café", apuntó ante la sorpresa de su compañero. "¿Pero si ayer reposteaste el storie de Instagram?". "Pero no tenía la hora de recogida", se defendió.

No fue este el único momento surrealista de la charla con Eva y Nacho porque en un momento de la entrevista inicial, cuando aún no había llegado Aura, Álex sacó el horóscopo a relucir y... ¡para qué queremos más! El actor y Eva es quedaron solos hablando de ascendentes, signos de fuego, de agua y cualquier asunto relacionado con los astros. Nacho se tuvo que hacer a un lado y esperar a que llegase Aura para hablar de sus cosas.

Spoilers y recuerdos del rodaje

No todo fueron risas y surrealismo. Hubo tiempo también para hablar de la película, que llega a los cines el viernes 3 de octubre y de la que ya han podido ver el montaje final. "Lo vimos hace un poco con la autora", contó Álex. "Estábamos muy nerviosos para ver si le gustaba. Aura y yo estábamos sentados a su lado y a la hora de película empezó a llevarse la mano a la cara...", apuntó. "Luego se empezó a emocionar y nos mirábamos con Imanol Uribe, el director, y hubo un momento en que no sabíamos si era de disgusto ...", explicó sobre la incertidumbre con la que vivieron el momento. "Al terminar me agarró y me dijo Soberbio". Respiraron tranquilos.

La película, dirigida por Imanol Uribe, está basada en el fenómeno literario del mismo nombre de la autora Paloma Sanchez-Garnica, última ganadora del Premio Planeta. "Yo he tomado la determinación de contarlo todo. Es un bestseller que va por la décimo novena edición, mucha gente sabe de qué va la historia, y en el título ya en sí se cuenta la película" se justificó Álex García, que coló algún que otro spoiler involuntario en la entrevista.

El actor da vida a dos personajes, Daniel y Klaus, que muy poco tenían que ver con el aspecto de Álex García la principio del rodaje. "Estaba fuerte, moreno, sano, feliz, sonriente... Me veía demasiado feliz", contó sobre por qué tuvo que adelgazar para enfrentarse a este doble papel. "No era tanto adelgazar, lo que necesitaba era perder volumen".

Lo hizo a base de no comer y no entrenar, sin nutricionista, y volviéndose bastante mohíno. "Como no tenía energía me ayudó al personaje", explicó señalando que "uno de los dos gemelos está más en contacto con la vulnerabilidad". "El no comer me ayudaba a estar más flojo", explicó para luego contar que en los rodajes se "sentaba en una sillita como un señor".

La sospecha de Sofía se rueda en tres idiomas —español, francés y alemán— y no fue fácil. "Estuve con el Duolingo un poco pero no me sirvió de mucho porque se me hizo un poco de bola el alemán", contó el actor antes de hacer un spoiler sobre una escena muy intensa del principio de la película. "Se puede contar porque está al principio de la peli", se justificó.

Llevaba ya mucho contado cuando entró en el estudio Aura Garrido para hablar de su momento Paquita Salas y de la intensidad del rodaje. "Pasan cosas tan duras que hubo un momento que nos quedamos los dos mirando al infinito comiendo un bocadillo", apuntó sobre cómo les golpeó la grabación.

La llegada de la actriz fue también el momento de hablar de lo maravilloso que fue trabajar con las dos niñas que dan vida a sus hijas. "Tenemos una foto de familia los cuatro y pegábamos bastante", recordó Aura Garrido para luego destacar que "los niños son cada vez más profesionales", a lo que Nacho García no pudo evitar darle un matiz. "Mientras no la digas en un taller en Taiwán no hay problema...".

Al final, Álex y Aura no pudieron evitar recordar uno de los momentos más tiernos de la película, cuando a la actriz de cuatro años se le cayó un diente en pleno rodaje. "Está rodado como mira su diente flipando...", apuntaron.