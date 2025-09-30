Espido Freire ve las intenciones de Nathy Peluso en 'BZRP Music Sessions #36': "Exhibe su capacidad para comercializar con el deseo y su desdén por la moral"

Espido Freire ha venido este martes a Cuerpos especiales para hacer un nuevo análisis musical. La escritora ha sacado la lupa para revisar la letra de BZRP Music Sessions #36 . "Nathy exhibe su capacidad seductora, su capacidad para comercializar con el deseo y su desdén por la moral que intenta recortarla", ha dicho sobre el himno viral de la argentina y Bizarrap.

Tras sacar la lupa para revisar 6 de febrero de Aitana y Clima Tropical de Dani Fernández, Espido Freire ha venido este martes a Cuerpos especiales con la no fácil tarea de analizar BZRP Music Sessions #36, de Bizarrap y Nathy Peluso. Un auténtico desafío, como ella misma ha reconocido a Eva Soriano y Nacho García.

La canción salió el 27 de noviembre de 2020 y se convirtió rápidamente en un himno viral. "Fue, de hecho, la primera sesión de Bizarrap que llegó a cientos de millones de visualizaciones y catapultó al fenómeno a otro nivel", ha apuntado la escritora antes de arrancar con el análisis del tema lleno de metáforas visuales para hablar de sexo.

Porque, ¿con qué se asocia mejor el sexo? Con la comida. "Ocurre desde el siglo VIII a.C. y aquí Nathy se adentra en el sexo con metáforas culinarias como Cocino tuco, tuqui, tomate (...) Vendo mi alma por una pizza (...) Soy un desayuno continental | Tienen que escucharme con delantal".

"Tú imagínate de qué estamos hablando realmente y por qué hay que ponerse un delantal para comerse un desayuno continental", ha planteado a Eva y Nacho. "Vamos hacia ahí, hacia mojar el bollito donde hay que mojarlo".

Nathy se muestra poderosa en la letra de su sesión con Bizarrap. "Cuando se pone el delantal no se somete, gobierna ella la cocina y por extensión la cama, la calle, las ondas... No dice que soy la cocinera de los años 50, estamos hablando de otra cosa y queda más claro cuando salta a un yo animal que Nathy proclama entre susurros", señala refiriéndose a frases como Ladro que ladro, no tengo bozal.

"Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente", frasea Nathy Peluso, que no se refiere a un animal sumiso, más bien todo lo contrario: "Es una perra con estrategia, lo dice con orgullo. La alusión a lo animal sirve para ridiculizar el valor masculino". "Hay una doble burla. Por un lado en la escena sexual y por otro en la hipervigilancia patriarcal (Si se entera de esto, mi papá te mata) que amenaza pero no actúa", ha explicado la escritora.

A BZRP Music Sessions #36 no le falta la conexión literaria: "Alison, uno de los personajes de Los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer".

"Este personaje proclamaba su autoridad a través de la experiencia, de la sexualidad y de lo deslenguada que era. Ella mencionaba sus cinco maridos", ha contado Espido Freire a los presentadores. "Nathy hace lo mismo, exhibe su capacidad seductora, su capacidad para comercializar con el deseo y su desdén por la moral que intenta recortarla", ha añadido.

En resumen: "La soberanía femenina se expresa con la voz y con el cuerpo". "El placer como dominio, fuera la culpa. La viuda se burla del marido cobarde y Nathy se ríe del gallito cobarde. Chaucer lo hace con octosílabos y Nathy, con beef". "La función es idéntica humillar la debilidad masculina y ensalzar la valentía femenina", ha sentenciado antes de conocer la canción que le tocará analizar la siguiente semana: Mi nombre de Leire Martínez. ¿Qué nos traerá?

La letra de 'NATHY PELUSO || BZRP Music Sessions #36'

Que buena vista tenés cuando me ponés a cuatro patas

Si se entera de esto mi papá, te mata

No te doy las gracia' pa' que me digas ingrata

Mírame suave que soy frágil y tan dulce, una mina delicata

Este es mi método, gordo, agárrate

Mira mi truco, be careful, no te maté'

Cocino tuco, tuqui, tomate

Con mi hmm yo genero debate

Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni "mmm"

Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni "mmm"

Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni "mmm"

Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni...

Una perra sorprendente

Curvilínea y elocuente

Magníficamente colosal

Extravagante y animal

La que sabe se aprovecha, a tu cucú yo le doy mecha

Que te guste es normal

Me buscaste, lo vi en tu historial

No puedo evitar ser maravillosa

Dame la golosina, que estoy golosa

Soy un desayuno continental

Tienen que escucharme con delantal

Nene, tu novia se puso pegajosa

Venime de frente, arreglamo' las cosa'

Hago un delivery descomunal

Ladro que ladro, no tengo bozal

Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni "mmm"

Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni "mmm"

Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni "mmm"

Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni...

Quiero ver a esos gallito' matando a una cucaracha

Con dos caramelito' el nene se me empacha

Pa' decir la verdad no necesito estar borracha

Tu honestidad barata no me baja la bombacha

Esta muchacha e' clara y concisa

Tengo de tu pizarra la tiza

Le saqué la visera al Biza

Vendo mi alma por una pizza

I'm a-, I'm a-, I'm a nasty girl, fantastic

Este culo es natural o no plastic

Lo que toco lo hago bombastic

Todo' eso' gile' a mí me la mastic...

I'm a nasty girl, fantastic

Este culo es natural o no plastic

Lo que toco lo hago bombastic

Todo' eso' gile' a mí me la mastic...

Motherfuckin' ladies dancin'

Motherfu-Motherfuckin' ladies da-dancin'

Motherfuckin' ladies dancin'

Motherfu-Motherfuckin' ladies, ah