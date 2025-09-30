Espido Freire ve las intenciones de Nathy Peluso en 'BZRP Music Sessions #36': "Exhibe su capacidad para comercializar con el deseo y su desdén por la moral"
Espido Freire ha venido este martes a Cuerpos especiales para hacer un nuevo análisis musical. La escritora ha sacado la lupa para revisar la letra de BZRP Music Sessions #36. "Nathy exhibe su capacidad seductora, su capacidad para comercializar con el deseo y su desdén por la moral que intenta recortarla", ha dicho sobre el himno viral de la argentina y Bizarrap.
Tras sacar la lupa para revisar 6 de febrero de Aitana y Clima Tropical de Dani Fernández, Espido Freire ha venido este martes a Cuerpos especiales con la no fácil tarea de analizar BZRP Music Sessions #36, de Bizarrap y Nathy Peluso. Un auténtico desafío, como ella misma ha reconocido a Eva Soriano y Nacho García.
La canción salió el 27 de noviembre de 2020 y se convirtió rápidamente en un himno viral. "Fue, de hecho, la primera sesión de Bizarrap que llegó a cientos de millones de visualizaciones y catapultó al fenómeno a otro nivel", ha apuntado la escritora antes de arrancar con el análisis del tema lleno de metáforas visuales para hablar de sexo.
Porque, ¿con qué se asocia mejor el sexo? Con la comida. "Ocurre desde el siglo VIII a.C. y aquí Nathy se adentra en el sexo con metáforas culinarias como Cocino tuco, tuqui, tomate (...) Vendo mi alma por una pizza (...) Soy un desayuno continental | Tienen que escucharme con delantal".
"Tú imagínate de qué estamos hablando realmente y por qué hay que ponerse un delantal para comerse un desayuno continental", ha planteado a Eva y Nacho. "Vamos hacia ahí, hacia mojar el bollito donde hay que mojarlo".
Nathy se muestra poderosa en la letra de su sesión con Bizarrap. "Cuando se pone el delantal no se somete, gobierna ella la cocina y por extensión la cama, la calle, las ondas... No dice que soy la cocinera de los años 50, estamos hablando de otra cosa y queda más claro cuando salta a un yo animal que Nathy proclama entre susurros", señala refiriéndose a frases como Ladro que ladro, no tengo bozal.
"Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente", frasea Nathy Peluso, que no se refiere a un animal sumiso, más bien todo lo contrario: "Es una perra con estrategia, lo dice con orgullo. La alusión a lo animal sirve para ridiculizar el valor masculino". "Hay una doble burla. Por un lado en la escena sexual y por otro en la hipervigilancia patriarcal (Si se entera de esto, mi papá te mata) que amenaza pero no actúa", ha explicado la escritora.
A BZRP Music Sessions #36 no le falta la conexión literaria: "Alison, uno de los personajes de Los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer".
"Este personaje proclamaba su autoridad a través de la experiencia, de la sexualidad y de lo deslenguada que era. Ella mencionaba sus cinco maridos", ha contado Espido Freire a los presentadores. "Nathy hace lo mismo, exhibe su capacidad seductora, su capacidad para comercializar con el deseo y su desdén por la moral que intenta recortarla", ha añadido.
En resumen: "La soberanía femenina se expresa con la voz y con el cuerpo". "El placer como dominio, fuera la culpa. La viuda se burla del marido cobarde y Nathy se ríe del gallito cobarde. Chaucer lo hace con octosílabos y Nathy, con beef". "La función es idéntica humillar la debilidad masculina y ensalzar la valentía femenina", ha sentenciado antes de conocer la canción que le tocará analizar la siguiente semana: Mi nombre de Leire Martínez. ¿Qué nos traerá?
La letra de 'NATHY PELUSO || BZRP Music Sessions #36'
Que buena vista tenés cuando me ponés a cuatro patas
Si se entera de esto mi papá, te mata
No te doy las gracia' pa' que me digas ingrata
Mírame suave que soy frágil y tan dulce, una mina delicata
Este es mi método, gordo, agárrate
Mira mi truco, be careful, no te maté'
Cocino tuco, tuqui, tomate
Con mi hmm yo genero debate
Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni "mmm"
Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni "mmm"
Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni "mmm"
Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni...
Una perra sorprendente
Curvilínea y elocuente
Magníficamente colosal
Extravagante y animal
La que sabe se aprovecha, a tu cucú yo le doy mecha
Que te guste es normal
Me buscaste, lo vi en tu historial
No puedo evitar ser maravillosa
Dame la golosina, que estoy golosa
Soy un desayuno continental
Tienen que escucharme con delantal
Nene, tu novia se puso pegajosa
Venime de frente, arreglamo' las cosa'
Hago un delivery descomunal
Ladro que ladro, no tengo bozal
Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni "mmm"
Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni "mmm"
Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni "mmm"
Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni...
Quiero ver a esos gallito' matando a una cucaracha
Con dos caramelito' el nene se me empacha
Pa' decir la verdad no necesito estar borracha
Tu honestidad barata no me baja la bombacha
Esta muchacha e' clara y concisa
Tengo de tu pizarra la tiza
Le saqué la visera al Biza
Vendo mi alma por una pizza
I'm a-, I'm a-, I'm a nasty girl, fantastic
Este culo es natural o no plastic
Lo que toco lo hago bombastic
Todo' eso' gile' a mí me la mastic...
I'm a nasty girl, fantastic
Este culo es natural o no plastic
Lo que toco lo hago bombastic
Todo' eso' gile' a mí me la mastic...
Motherfuckin' ladies dancin'
Motherfu-Motherfuckin' ladies da-dancin'
Motherfuckin' ladies dancin'
Motherfu-Motherfuckin' ladies, ah