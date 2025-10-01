Entradas para Abraham Mateo en el Movistar Arena de Madrid: a qué hora salen a la venta, dónde comprarlas y qué día es el concierto

Abraham Mateo ha revolucionado a su comunidad de fans con su último anuncio. El próximo año, el cantante ha anunciado su show en el Movistar Arena. Un concierto con el que el recinto "será testigo de algo que solo pasará una vez". Si quieres asistir a este concierto, no te pierdas esta guía clave para obtener tus entradas.

¿Cuándo es el concierto de Abraham Mateo en el Movistar Arena de Madrid?

Será el 11 de enero de 2026. Una fecha con la que el gaditano enmarca sus 20 años en la música. Con este espectáculo se pone la corona como uno de los grandes artistas del panorama musical en España.

"Han pasado 20 años. Ha habido momentos buenos y también momentos difíciles, pero cada paso, cada canción, cada recuerdo, ha formado parte esta historia, que también es tuya", confiesa el cantante en su vídeo de promoción del show.

¿A qué hora salen a la venta sus entradas?

Tal y como ha detallado el cantante en sus redes, será este 1 de octubre a partir de las 12 del medio día (12:00) cuando sus fans tenga acceso a esa venta de entradas. Aunque te recomendamos que te conectes varios minutos antes por la cola virtual.

¿Dónde puedo comprar las entradas?

Será en la página de Inverfest donde sus fans podrán adquirir las entradas para este espectáculo. Estas entradas también se podrán adquirir desde la web del Movistar Arena y baila.fm. Así que si lo tienes claro, accede a la página y cómpralas este show promete.