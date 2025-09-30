Niña Polaca, sobre los títulos de sus próximas canciones: "Antes venía controlado por el mercado, ahora me dejan hacer lo que quiera"

Niña Polaca ya tiene sus próximos ocho meses programados. En abril lanza su nuevo álbum y este viernes estrena el primero de los cuatro adelantos que publicarán. La banda visita Cuerpos especiales para hablar de la canción, Suena ABBA cuando enciendes el motor , y revelar algunas de las claves de su próximo disco.

Abril es el mes en que Niña Polaca lanzará su nuevo disco y el jueves 2 de octubre la fecha elegida para publicar el primer adelanto, Suena ABBA cuando enciendes el motor.

La canción, de título poético, sirve para avanzar lo que se espera de este disco del que han hablado con Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales. "Son todos así", ha asegurado Surma, que ha venido al programa con Rubén. "Antes venía controlado un poco por el mercado pero ahora ya somos suficientemente conocidos y me dejan hacer lo que quiera", ha confesado.

El título se lo pusieron a última hora, antes la llamaban solo ABBA pero a la hora de registrarla tuvieron que darle un nombre. "La frase la dice la canción pero de repente tienes que soltar un título y dijimos ese", han contado los dos integrantes de la banda. "Cuando vas a registrarla a la SGAE le acabas poniendo un título a cara perro".

El nuevo disco de Niña Polaca tiene fecha y también tracklist. El álbum saldrán en abril con 13 canciones y habrá un total de cuatro adelantos. La planificación les da paz mental, reconocen Surma y Rubén, que también han contando a Eva y Nacho cuál es la temática en torno a la que gira el álbum. Sus canciones hablan de hacerse mayor en un mundo en el que el peligro acecha, los problemas de la vida adulta que nadie cuenta, y de amor. Surma se reconoce como un cantante enamorado y lo plasma en su música.

Suena ABBA cuando enciendes el motor sonará seguro en su concierto gratuito del viernes 10 de octubre en la Explanada del Puente del Rey de Madrid y del que ya han dicho será su último concierto en la capital en mucho tiempo. Será el momento de despedirse del público madrileño y también de algunas canciones habituales de su setlist para dejar paso a nueva música.