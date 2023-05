Israel Fernández: "De pequeño mis padres me despertaban por la noche para que cantase en las fiestas"

Está muy bien, contento y feliz, pero tiene un poco de sueño. "Yo soy más de noche, la luna es amiga mía", dice Israel Fernández nada más sentarse en la mesa de Cuerpos Especiales. "Esta noche he escuchado el último disco de Paco de Lucía, una maravilla", cuenta el artista, que bebe de muchísimas referencias flamencas. Es mucho más que una promesa de musical, es el futuro

"A veces estoy durmiendo, y de repente me despierto, escucho una cosa bonita y digo 'ole'", bromea el cantante, que tiene una parálisis del sueño muy flamenca. "Soy un buen centinela. Antes me dejaba una libreta para, si estoy soñando y sé que estoy soñando, estoy pensando en acordarme cuando te despiertes. Pienso 'esto tienes que escribirlo, no te olvides' y luego me despierto y lo escribo", explica antes de matizar que ahora ha se ha pasado a las notas de audio.

Este viernes sale a la venta su disco Pura Sangre, que ha grabado en colaboración con su guitarrista Diego del Morao y que tiene canciones tan bonitas como Soleá de mi Casa, una maravilla que además se grabó en una sola toma. "Perfecto no hay nada", dice con extremas dosis de humildad. "Cuando canto y escribo intento no engañarme a mi mismo y no guardarme nada, dentro del respeto y del amor al flamenco y la música. Pensé en mis padres, en donde sigo viviendo, en el niño que llevo dentro", explica.

Sus primeros recuerdos cantando son en fiestas familiares. "A veces me cansaba, estaba durmiendo y mis padres me despertaban para que cantase en las fiestas. Una de las veces llegué a arrepentirme, decía 'yo no quiero saber cantar'", cuenta. "A veces cantaban mal a posta para que no me llamaran más y luego decía 'lo hice a posta'", dice entre risas. Tenía once años cuando apareció por primera vez cantando en televisión.

Al tercer mundo es otro de los temas más potentes de su álbum. "El tercer mundo está donde falta humanidad y empatía, amor, cariño, solidaridad", dice sobre el tema, cuyo videoclip está rodado en Atochares, un pueblo de Almería extremadamente humilde. "Me dio mucha fatiga grabar allí, porque es real como viven, dije 'cómo puede ser', unos tantos y otros tan poco...", reflexiona.

"Soy extremista, si me enfado me enfado muy fuerte, y si quiero, quiero mucho. No soy de grises", dice sobre su personalidad. "No cambio, siempre soy así", le cuenta a Eva e Iggy antes de hacer una gran revelación: nunca se pone chándal. Solo una vez en un avión.

No tiene rituales especiales antes de subir al escenario, pero sí se cubre las espaldas con el mal de ojo. "No soy supersticioso pero sí creo en el mal de ojo, por eso llevo siempre algo de color rojo. Es porque la gente me mira mucho", explica antes de desvelar que la portada de La Inocencia, en la que sale un niño, es su sobrino.

El próximo 26 de julio Israel Fernández presenta su disco en un concierto muy especial en el emblemático Teatro Real de Madrid.