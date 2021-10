Izal, sobre 'Hogar': "Hemos tenido mucho tiempo para frikear"

¡Menudo final de semana! Izal ha visitado este viernes Cuerpos especiales para presentar su nuevo disco, Hogar, del que han ido lanzado una canción por día esta semana y que ya les llevó al programa cuando sacaron los temas Inercia y Fotografías. Esta vez, el trabajo les ha hecho enfrentarse al test más hogareño de Eva Soriano e Iggy Rubín y ahora sabemos que el premio a la casa mejor decorada se la disputan entre Alejandro y Alberto.

El disco, dice Mikel, supone la evolución más grande en su carrera. "Era el disco que queríamos hacer".

Es el disco también más maduro, porque ellos también son más maduros que en sus inicios. También su público. "Hemos envejecido 10 años, una década, y el público con nosotros", asegura. "Se habrán sumado nuevos, otros se habrán ido, pero yo creo que el público ha envejecido con nosotros".

Hogar es "un viaje sensorial", un disco que grabaron en la sierra de la Tramontana, en Mallorca. "Nos hace recordar el tiempo que vivimos allí. Fue librarnos durante un tiempo los efectos de la pandemia. En un pueblo de la Tramontana no se vive la pandemia como en Madrid", aseguran sobre los días que pasaron en la isla.

Esos días están muy presente en el disco. Hogar arranca con el sonido de la sierra de Mallorca a las siete de la mañana, cuando llegaban al estudio a grabar, y cierra con el sonido del anochecer. "Es muy Disney", bromean al hablar de este guiño a la naturaleza.

Un poco más frikis

Un disco más duro y un disco más experimental. Suenan más sintetizadores de lo habitual.

"En realidad los sintetizadores han estado siempre en Izal, pero hemos tenido más tiempo para frikear", aclara Iván sobre este tema: "Y no sólo con sintetizadores, también hay batería programada. En lugar de tocarla en acústico, son baterías por cajas de ritmos o salteadas..."

¡Tranquilos, Alejandro sigue con las baquetas!

"Al final es una cuestión de composición", dice Iván. "Hay un par de temas que llevan un ritmo más urbano por lo cual todo el envoltorio es más electrónico".

Se vienen conciertos

Hogar llega con grandes fechas de conciertos debajo del brazo. Izal volverá a tocar en el Wizink Center de Madrid /22 de octubre de 2022) y en el Palau Sant Jordi de Barcelona (8 de octubre de 2022).

"Vamos a disfrutar que flipas", aseguran rotundos al preguntarles qué va a pasar en esas fechas. "Va a haber una explosión de energía tanto de público como de artistas y se van a vivir noches guapas".

Izal no ha dejado de tocar pese a la pandemia, pero esto va a ser distinto. "Ha sido de forma contenida", dicen. "Este verano hemos dado conciertos para 3.000 personas sentadas y daba igual. No se le podía poner puertas al mar, a ese mar de energía. Han sido conciertos espectaculares. No me quiero imaginar 10.000 personas..."

¿Habrá una silla para Eva Soriano? Sí, eso ha querido saber la presentadora y la respuesta de Mikel no pudo ser de otra que meterse con ella: "O estás pesimista o estás viejuna..."