Mikel Izal, sobre 'Inercia': "Me encanta el contraste de la base urbana con la calidez y la intimidad de la letra"

Hace aproximadamente un mes Mikel Izal visitó Cuerpos especiales para presentarnos Fotografías. Ese día nos hizo la promesa de que siempre que el grupo lance un single nuevo estará en el programa para presentarlo. ¡Y ha cumplido su promesa!

Ahora lo tenemos para hablar de Inercia, el nuevo tema de Izal. Pero antes de hablar de esta canción, Eva Soriano quiere saber cómo le ha ido a Mikel durante este último mes: "Hemos terminado la gira de verano, que nos ha dado mucho ánimo porque hemos podido volver a trabajar en la situación tan difícil que estamos viviendo en el mundo de la música. Ha sido un empujoncito que nos lleva directamente al disco nuevo".

Y ahora sí, hablamos de Inercia, el tercer adelanto de Hogar, el que será el próximo álbum del grupo. Un tema que aunque parezca una balada tiene un fondo muy electrónico: "Es una canción que compuse pensando en hacer algo diferente sobre un groove urbano. He utilizado la base rítmica urbana para hacer una canción diferente a la que normalmente llevan estas bases. Y me encanta el contraste de esta base urbana con la calidez y la intimidad que tiene la canción en general, que normalmente no es lo que suele acompañar a esas bases".

Un tema que han presentado junto al viñetista 72 kilos, muy conocido en Instagram con casi dos millones de seguidores. "Las ilustraciones de 72 kilos aluden a sentimientos muy pequeñitos pero muy de todos y de todas. Y nos llamó la atención eso, la intimidad y la sencillez de los dibujos de 72 kilos y encima nos enteramos de que era seguidor de Izal y lo tuvimos claro. Queríamos hacer una colaboración artística con alguien que también sienta lo que no nosotros hacemos y crear algo bonito", explica.

Tal como explicó en su anterior entrevista, Mikel tenía la necesidad de experimentar y hacer cosas nuevas. Algo que también se traslada a todo el concepto de Hogar, el disco nuevo que asegura que será diferente. y que están deseando "liberar a la bestia".

Un disco para el que ya han pensado en el directo, anunciando dos grandes fechas: en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 8 de octubre de 2022, y en el Wizink Center de Madrid el 29 de octubre de 2022.

"Se va a liar. Yo espero y creo que serán conciertos de los de antes. De los que te tiren un mini de cerveza encima y que hayan pogos en todas las canciones", bromea Mikel, y añade "va a ser una gira doblemente intensa".