Jaime Lorente y Manu Vega presentan 'Reversión': "Hubo una escena de acción que nos llevó 12 horas"

Eva Soriano y Nacho García han pasado una mañana de risas con Jaime Lorente y Manu Vega, que han venido a presentar la película Reversión,un thriller psicológico que da más vueltas que una peonza y que llega a los cines el viernes 7 de noviembre.

Los dos actores intérpretes interpretan a dos hermanos en la película, que el actor de Cristo y Rey ha resumido de manera brillante: "Mario, que soy yo, tiene una familia ideal: su hermano mayor (Manu), unos padres encantadores (Padres Belén Rueda y Fernando Cayo)... Se van a vivir a una casa nueva, preciosa, pero de repente su hermano mayor es secuestrado. No está en casa, yo me preocupo mucho y, cuando vuelve, no se acuerda de nada de lo que ha pasado. Entonces yo empiezo a sospechar sobre mi realidad... Pasan cosas".

El rodaje fue tan complicado como divertido. "Nos ha tocado rodar entre República Dominicana y España", han contado los dos actores, que tuvieron que enfrentarse a numerosas escenas de acción. "A mí me hicieron correr como un hijo de puta durante horas y horas, jornadas y jornadas, bajo la lluvia", ha contado Vega, a lo que Lorente han puntualizado: "Las escenas de acción son un por culo tremendo". "Tienes que hacer lo mismo muchas veces y encima te cansas", ha añadido para aclarar su afirmación. "No es como hablar".

"Además te lo dicen. Buenísima, una más. No será tan buena...", ha seguido el actor. "Hay una que repetimos 12 horas. Esa secuencia que tiene bastante acción 12 horas completa", ha añadido Manu Vega: "75 hostias recibí". El actor dice que al acabar de grabar fue a preguntar y luego le dijo al director: "¿Era necesario?"

Tantas horas de rodaje, difícil y superfragmentado, forjaron una amistad entre los dos actores que han mostrado complicidad durante toda la entrevista. Jaime se echó unas buenas risas cuando Manu contó que necesitaba gafas y solo se las ponía por la noche. "Para dormir", ha ironizado Lorente entre risas.

El actor ha hablado también en la entrevista de su salto a la dirección con la película El Mal Hijo. "Empiezo a la rodar el 3 de noviembre. Son muchos años intentando levantar mi opera prima y me han dado la oportunidad de hacerlo, estaba deseándolo", ha dicho el ahora también director sobre este trabajo protagonizado por la actriz Susi Sánchez.

También Manu ha hablado de sus otros proyectos, entre los que se incluyen el estreno el 5 diciembre la película Fragmentos, una película con siete preguntas para salvar una matrimonio que ha dado pie a un debate entre los presentadores y los dos actores. ¿Pizza con piña o sin piña? ¿Tortilla fría o calentada al microondas? ¿Tortilla cuajada o no cuajada?