Javi Sánchez recomienda a Eva Soriano que haga deporte el finde para estar más ágil durante la semana en 'Cuerpos especiales'

Para no perder las buenas costumbres, Javi Sánchez ha llamado a Eva Soriano el sábado por la mañana, algo que a la presentadora no le termina de parecer bien: "No puedo estar feliz un sábado si me llamas", ha confesado a Jota Music.

El encargado de Cuerpos especiales del fin de semana le ha explicado que si no se despierta temprano durante el finde pierde el ritmo, pero Eva en sus 13 le ha dicho que la deje descansar porque no ha dormido esta semana, que no quiere saber nada de sus titulares.

Ha sido entonces cuando Javi ha sacado su dato random del día: "¿Has hecho deporte esta semana?", le ha preguntado. Y es que hacer todo el deporte de la semana en el finde también vale según la Universidad de Valencia.

"Haces deporte en el finde y vienes mas ágil entre semana", le ha recomendado Javi a Eva, pero ella ha vuelto a recalcar que no quiere deporte: quiere dormir.

