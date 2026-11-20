Presenta 'Pobre de mí'

La entrevista de Juanjo Bona en 'Cuerpos especiales'

Juanjo Bona visita Cuerpos especiales para hablar de su nuevo single, Pobre de mí, primer adelanto de su próximo disco. El de Magallón nos da las claves de su próximo trabajo y lo define en tres palabras —naturaleza, libertad y folclorismo—. Además, habla de cómo fue actuar con Amaral y de la experiencia con Pablo Alborán cantando una jota. El cantante ve buen candidato de jotas a David Bisbal y se atreve a darle el tono a La Nieve, de Guitarricadelafuente.